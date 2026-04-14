Ανάλυση: Γιατί η Ουγγαρία του Μάγιαρ μπορεί να συνεχίσει να προκαλεί προβλήματα στην Ευρώπη

Κομβικά σημεία, σύμφωνα με την ανάλυση του Guardian, το δάνειο των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, η ενέργεια και η αποδέσμευση των «παγωμένων» 17 δισ. της ΕΕ προς την Ουγγαρία





Πλέον ένα από τα πιο επείγοντα ερωτήματα για την



Κλείσιμο



Να ιχνηλατήσει την επόμενη ημέρα στην Ευρώπη μετά τη νίκη του Πέτερ Μάγιαρ στην Ουγγαρία επιχειρεί ανάλυση του Guardian στην οποία σημειώνεται ότι παρά την ανακούφιση της ΕΕ μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής, ο νέος πρωθυπουργός είναι πιθανό να συνεχίσει να προκαλεί προβλήματα στη Γηραιά Ήπειρο.Όπως σημειώνει η βρετανική εφημερίδα «στις Βρυξέλλες, η ανακούφιση ήταν εμφανής μετά την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν, του ηγέτη της ΕΕ που πρόσφατα δήλωσε ότι βρίσκεται στην υπηρεσία του Βλαντίμιρ Πούτιν. Για την ΕΕ, η νίκη του Πέτερ Μάγιαρ ήταν ακόμη πιο ικανοποιητική, καθώς οι ψηφοφόροι απέρριψαν αποφασιστικά την εκστρατεία φόβου του Όρμπαν, που προσπαθούσε να τον παρουσιάσει ως συνεργάτη της "επικίνδυνης"» προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι».Όπως θυμίζει ο Guardian , στα 16 χρόνια του ως πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Όρμπαν καθυστέρησε, αντιτάχθηκε, χλεύασε ή μπλόκαρε πολλές αποφάσεις της ΕΕ – κυρίως όσον αφορά την ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία.Πλέον ένα από τα πιο επείγοντα ερωτήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πόσο γρήγορα ο Μάγιαρ θα άρει το ουγγρικό μπλόκο στο κρίσιμο δάνειο των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία και στον 20ό γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.Από την πλευρά του ο Μάγιαρ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμος να στηρίξει το δάνειο των 90 δισ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουγγαρία δεν θα συμμετέχει – τους ίδιους όρους που είχε συμφωνήσει και ο Όρμπαν τον περασμένο Δεκέμβριο. Ωστόσο, η χλιαρή του στάση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ («όχι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια») και για τις κυρώσεις στη Ρωσία πιθανότατα θα προκαλέσει ανησυχίες, ιδιαίτερα στους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου, όπως η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής.Ο ίδιος δήλωσε ότι ελπίζει η ρωσική επιθετικότητα να τελειώσει σύντομα και τότε η Ευρώπη θα άρει «άμεσα» τις κυρώσεις. «Κατανοώ τα ηθικά ζητήματα… αλλά ας μην πυροβολούμε τα πόδια μας», είπε, εκφράζοντας ανησυχίες για το οικονομικό κόστος.Οι απόψεις του θυμίζουν τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ, που επικρίθηκε έντονα όταν είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να ξαναβρεί πρόσβαση σε φθηνή ρωσική ενέργεια, θυμίζει η βρετανική εφημερίδα.Μιλώντας τη Δευτέρα, η φον ντερ Λάιεν δεν στάθηκε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Σύγκρινε το μέγεθος του αποτελέσματος με την εξέγερση της Ουγγαρίας το 1956 και το 1989, όταν οι Ούγγροι ήταν οι πρώτοι στο ανατολικό μπλοκ που κατέρριψαν τα συρματοπλέγματα που χώριζαν την Ευρώπη. «Θα ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό», δήλωσε.Η ενέργεια παραμένει επίσης ευαίσθητο θέμα. Παρότι το κόμμα Tisza του Μάγιαρ έχει υποσχεθεί σταδιακή απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια έως το 2035, η ΕΕ θέλει να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, στοχεύοντας στον τερματισμό των εισαγωγών έως το 2027.Παρά τις εντάσεις, η Ουγγαρία υπό τον Μάγιαρ φαίνεται πιθανό να γίνει ένα «κανονικό» κράτος-μέλος της ΕΕ, που υπερασπίζεται τα δικά του συμφέροντα αντί να χρησιμοποιεί τα βέτο για να προωθεί εκείνα της Ρωσίας. Για τον νέο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας προτεραιότητα είναι να φέρει πίσω τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη χώρα του. Σήμερα, περίπου 17 δισ. ευρώ παραμένουν παγωμένα λόγω παραβιάσεων σε θέματα διαφθοράς, ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, ακαδημαϊκής ελευθερίας και του αντι-LGBTQ νόμου της χώρας.Η πολιτική ασύλου και μετανάστευσης ενδέχεται επίσης να προκαλέσει εντάσεις. Η Ουγγαρία πληρώνει πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ την ημέρα για παραβίαση των κανόνων ασύλου της ΕΕ. Ωστόσο, οι θέσεις του Μάγκιαρ συμβαδίζουν με τη γενική κατεύθυνση της ΕΕ, που από το 2015 έχει γίνει πιο αυστηρή στο μεταναστευτικό.Οι ηγέτες της ΕΕ θα γνωρίσουν σύντομα τον Μάγκιαρ ως πρωθυπουργό. Οι πρώτες επισκέψεις του θα είναι στη Βαρσοβία και στη Βιέννη, ενώ η απουσία του Βερολίνου από τη λίστα προκαλεί ερωτήματα.

Ο Λάζλο Άντορ, πρώην επίτροπος της ΕΕ εκτιμά, τέλος, ότι είναι αναπόφευκτο η Ουγγαρία να επανενταχθεί στις ευρωπαϊκές πολιτικές και αξίες, κάτι που απαιτεί ιδιαίτερα η νέα γενιά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η GenZ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νίκη του Μάγκιαρ — νέοι με περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες και αποκλεισμένοι από το πρόγραμμα Erasmus. Όπως λέει χαρακτηριστικά «περίμεναν σιωπηλά τη στιγμή που αυτό θα μπορούσε να αλλάξει μέσω των εκλογών».