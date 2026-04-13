Μάγιαρ για Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξη στην ΕΕ μιας χώρας σε εμπόλεμη κατάσταση
Ο νικητής των εκλογών στην Ουγγαρία είπε ότι δεν θα τηλεφωνήσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ υπογράμμισε πως είναι σαφές σε όλους πως η Ουκρανία είναι το θύμα στον πόλεμο
O επερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε σήμερα πως «αποκλείεται» να ενταχθεί η Ουκρανία, μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Βουδαπέστη, την επομένη της συντριπτικής νίκης του κόμματός του Tisza στις βουλευτικές εκλογές.
Υπογραμμίζοντας πως το Tisza δήλωνε πάντα πως δεν στηρίζει μια ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, ο ίδιος πρόσθεσε: «πρόκειται για μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, αποκλείεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί μια χώρα σε πόλεμο».
Εάν η Ουκρανία έπρεπε να ενταχθεί, θα διεξαγόταν ένα δημοψήφισμα στην Ουγγαρία, συμπλήρωσε.
«Όμως, δεν πιστεύω πως αυτό θα γίνει στο εγγύς μέλλον, ούτε στα επόμενα δέκα χρόνια», τόνισε.
Επιπλέον, όπως ανέφερε, η αποκατάσταση των δικαιωμάτων της ουγγρικής μειονότητας θα αποτελέσει μια προϋπόθεση για την ανοικοδόμηση των σχέσεων με την Ουκρανία.
Ο Μάγιαρ είπε, επίσης, πως δεν θα τηλεφωνήσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ υπογράμμισε πως είναι σαφές σε όλους πως η Ουκρανία είναι το θύμα στον πόλεμο.
