Συγχαρητήρια Τραμπ στους αστροναύτες του Artemis II: «Επόμενος στόχος ο Άρης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τους τέσσερις αστροναύτες του Artemis II για την επιτυχή επιστροφή τους στη Γη, αφότου έκαναν τον γύρο της Σελήνης.Σε ανάρτησή του εξήρε το «θεαματικό» ταξίδι και έθεσε έναν νέο στόχο: τον Άρη.«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της (αποστολής) Artemis II. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν», το «επόμενο βήμα» θα είναι Αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Άρη!», τόνισε.