Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Στη Γη επέστρεψαν οι τέσσερις αστροναύτες του Artemis II μετά το ιστορικό ταξίδι στη Σελήνη, δείτε βίντεο
Η διαστημική κάψουλα Orion μπήκε στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 3.200 χιλιόμετρα από τις ακτές των ΗΠΑ, και προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια ανοιχτά της Καλιφόρνιας
Η διαστημική κάψουλα Orion που μετέφερε το πλήρωμα (Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ και ο Καναδός συνάδελφός τους Τζέρεμι Χάνσεν) μπήκε στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 3.200 χιλιόμετρα από τις ακτές των ΗΠΑ. Το σημείο της επαφής με την ατμόσφαιρα ήταν περίπου 400.000 πόδια (122 χιλιόμετρα) από την επιφάνεια της θάλασσας.
Δείτε τη διαδικασία επανόδου:
After a journey of more than 690,000 miles, the crew is nearly home.— NASA (@NASA) April 10, 2026
The Artemis II crew will splash down off the coast of San Diego later today and, though it won’t be visible from land, you can still wave in their general direction to welcome them back to Earth! 👋 pic.twitter.com/ZZX23QCTpb
Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶— NASA (@NASA) April 11, 2026
The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl
Τα έξι λεπτά κατά τα οποία το Orion διέσχισε την ατμόσφαιρα ήταν τα πιο αγωνιώδη της αποστολής, καθώς δεν υπήρχε επαφή με την κάψουλα. Αυτό ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα των υψηλών θερμοκρασιών της επανόδου, που ξεπερνούσαν τους 2.000 βαθμούς.
Η NASA εμφανιζόταν βέβαιη ότι δεν κινδυνεύουν οι αστροναύτες χάρη στη θερμική ασπίδα του οχήματος.
🌊 A look over the Pacific near San Diego as Artemis II approaches Earth for splashdown.— AirNav Radar (@AirNavRadar) April 10, 2026
Multiple aircraft are now operating in the area, including a WB-57F, helicopters, and the Boeing NT-43A, which are supporting recovery operations.
🕗 Expected Splashdown: 00:07 UTC
Track… pic.twitter.com/DLIHdA3ZjL
Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ήταν συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός πλοίων και ιπτάμενων μέσων από τις ένοπλες δυνάμεις και την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.
Αργότερα, πάντως, εμφανίστηκαν προβλήματα στην επικοινωνία της κάψουλας, που ήδη ήταν στη θάλασσα, με το κέντρο, προβλήματα που δεν θεωρήθηκαν σοβαρά.
