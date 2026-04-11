Στη Γη επέστρεψαν οι τέσσερις αστροναύτες του Artemis II μετά το ιστορικό ταξίδι στη Σελήνη, δείτε βίντεο

Στη Γη επέστρεψαν οι τέσσερις αστροναύτες του Artemis II μετά το ιστορικό ταξίδι στη Σελήνη, δείτε βίντεο

Η διαστημική κάψουλα Orion μπήκε στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 3.200 χιλιόμετρα από τις ακτές των ΗΠΑ, και προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια ανοιχτά της Καλιφόρνιας

Με την προσθαλάσσωση στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας ολοκληρώθηκε το ταξίδι των αστροναυτών του Artemis II προς τη Σελήνη και γύρω από αυτήν, το πρώτο βήμα για την επιστροφή στον φυσικό μας δορυφόρο που θα γίνει, αν όλα πάνε καλά, γύρω στο 2030.

Η διαστημική κάψουλα Orion που μετέφερε το πλήρωμα (Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ και ο Καναδός συνάδελφός τους Τζέρεμι Χάνσεν) μπήκε στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 3.200 χιλιόμετρα από τις ακτές των ΗΠΑ. Το σημείο της επαφής με την ατμόσφαιρα ήταν περίπου 400.000 πόδια (122 χιλιόμετρα) από την επιφάνεια της θάλασσας.

Δείτε τη διαδικασία επανόδου:

NASA’s Artemis II Crew Comes Home (Official Broadcast)



Η Γη όπως φαινόταν 15 λεπτά πριν από τη προσθαλάσσωση σε ύψος πάνω από 120 χιλιόμετρα
Τα τρία μεγάλα αλεξίπτωτα άνοιξαν σε χαμηλό ύψος, λίγο πριν από τη προσθαλάσσωση


Τα έξι λεπτά κατά τα οποία το Orion διέσχισε την ατμόσφαιρα ήταν τα πιο αγωνιώδη της αποστολής, καθώς δεν υπήρχε επαφή με την κάψουλα. Αυτό ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα των υψηλών θερμοκρασιών της επανόδου, που  ξεπερνούσαν τους 2.000 βαθμούς.

Η NASA εμφανιζόταν βέβαιη ότι δεν κινδυνεύουν οι αστροναύτες χάρη στη θερμική ασπίδα του οχήματος.

Όταν έφτασε στο κατάλληλο ύψος, άνοιξαν  τα αλεξίπτωτα που επιβράδυναν την πτώση και οδήγησαν την κάψουλα σε ομαλή προσθαλάσσωση, στις 03:07 του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος) χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο καιρός στον Ειρηνικό, στο σημείο της προσθαλάσσωσης ήταν καλός.


Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ήταν συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός πλοίων και ιπτάμενων μέσων από τις ένοπλες δυνάμεις και την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Αργότερα, πάντως, εμφανίστηκαν προβλήματα στην επικοινωνία της κάψουλας, που ήδη ήταν στη θάλασσα, με το κέντρο, προβλήματα που δεν θεωρήθηκαν σοβαρά.
Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

