Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Ο Χάντερ Μπάιντεν προ(σ)καλεί τους γιους του Τραμπ σε αγώνα πάλης σε κλουβί, δείτε βίντεο
Ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει σε αγώνα πάλης σε κλουβί με τους Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ.
Η πρόκληση διατυπώθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν ο Χάντερ Μπάιντεν ανέφερε ότι έλαβε τηλεφώνημα από τον δημιουργό περιεχομένου και σκηνοθέτη Άντριου Κάλαχαν, ο οποίος φέρεται να εξετάζει τη διοργάνωση ενός αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών μεταξύ του ίδιου και των δύο γιων του Ντόναλντ Τραμπ.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι θα συμμετείχε σε έναν τέτοιο αγώνα εφόσον καταστεί εφικτή η διοργάνωση. «Του είπα ότι θα το έκανα, 100% σίγουρα, αν καταφέρει να το πραγματοποιήσει» τόνισε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Reuters.
Από την πλευρά του, ο Κάλαχαν ανέφερε σε επικοινωνία με το USA TODAY ότι εκτιμά πως η δήλωση έγινε σε χιουμοριστικό τόνο, προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι πρόθυμος να προχωρήσει στην υλοποίηση της ιδέας, εφόσον οι Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ συμφωνήσουν να συμμετάσχουν.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια απάντηση από τους δύο γιους του προέδρου των ΗΠΑ, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν ή πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένας τέτοιος αγώνας.
Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο βίντεο με το οποίο ανακοινώθηκε η συμμετοχή του Χάντερ Μπάιντεν σε εκδηλώσεις της σειράς «C5 Carnival» που θα πραγματοποιηθούν στο Φοίνιξ, το Σαν Ντιέγκο και το Αλμπουκέρκι στα τέλη Απριλίου. Ο Κάλαχαν έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα συνεντεύξεις με τον Μπάιντεν στην εκπομπή του στο YouTube, μετά την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο.
Το 2025, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ είχε απειλήσει με νομικές ενέργειες τον Χάντερ Μπάιντεν, μετά από δηλώσεις του σε συνέντευξη στην ίδια εκπομπή, στις οποίες υποστήριξε ότι η γνωριμία της με τον Ντόναλντ Τραμπ έγινε μέσω του Τζέφρι Επστάιν. Η ίδια είχε χαρακτηρίσει τον ισχυρισμό «ψευδή, δυσφημιστικό και προσβλητικό».
Η πιθανότητα διοργάνωσης ενός τέτοιου αγώνα έχει προκαλέσει συγκρίσεις με άλλες δημόσιες προκλήσεις υψηλού προφίλ, όπως η συζητούμενη αλλά μη πραγματοποιηθείσα αναμέτρηση μεταξύ των επιχειρηματιών τεχνολογίας Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Έλον Μασκ.
Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει τη φιλοξενία διοργάνωσης UFC στις 14 Ιουνίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.
