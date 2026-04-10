Γιατί τώρα; Η δημόσια παρέμβαση της Μελάνια για την υπόθεση Επστάιν δημιουργεί ερωτήματα και εντείνει την πολιτική πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ

Όχι μόνο δεν έδωσε απαντήσεις, αλλά προκάλεσε και ακόμα περισσότερες απορίες η -φαινομενικά- εκτός τόπου και χρόνου τοποθέτηση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ





Δηλώνοντας ότι η ίδια «δεν είναι θύμα» του καταδικασμένου χρηματιστή και ότι εκείνος δεν την σύστησε στον







«Δεν είμαι θύμα του Επστάιν. Δεν με σύστησε εκείνος στον Ντόναλντ Τραμπ» δήλωσε η Μελάνια Τραμπ, σε μια παρέμβαση που προκάλεσε εντύπωση, δεδομένου ότι δεν υπήρχε τις τελευταίες ημέρες έντονη δημόσια φημολογία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η ίδια τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ φίλη με τον Επστάιν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι εκείνη και ο σύντροφός της, τότε, Ντόναλντ Τραμπ, τον συναντούσαν περιστασιακά σε κοινωνικούς κύκλους στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα.



«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον ατιμασμένο Τζέφρι Επστάιν πρέπει να τελειώσουν σήμερα» ανέφερε η Πρώτη Κυρία, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες ή, έστω, δημοσιεύματα.





Η εικόνα που διαμορφώθηκε ήταν εκείνη μιας Πρώτης Κυρίας που εμφανίζεται κουρασμένη από δημοσιεύματα και εικασίες που θεωρεί ότι τη συνδέουν ψευδώς με τον Επστάιν. Ωστόσο, η παρέμβασή της δεν έγινε σε πολιτικό κενό. Η προσωπική της θέση περιπλέκεται από τη στενή της σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ηγείται μιας κυβέρνησης που έχει κατηγορηθεί από θύματα του Επστάιν ότι επιχειρεί να περιορίσει τη δημόσια ακρόαση των μαρτυριών τους.



Στο ήδη επιβαρυμένο πολιτικό σκηνικό προστίθεται πλέον και η νέα ένταση γύρω από τον Επστάιν. Παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος κυριαρχεί στις πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσινγκτον, εγείρονται ερωτήματα ως προς το γιατί μια Πρώτη Κυρία που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικής της ζωής και είναι γνωστή για την ανεξάρτητη στάση της έναντι του συζύγου της, επέλεξε να προχωρήσει σε μια παρέμβαση, που ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις.



Μέρος των κινήτρων φαίνεται να ήταν προσωπικό. Η Μελάνια Τραμπ επιτέθηκε σε «αβάσιμα και ατεκμηρίωτα ψεύδη» σχετικά με τη σχέση της με τον χρηματιστή, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 σε κελί φυλακής στο Μανχάταν. Αναφέρθηκε επίσης σε φιλική ανταλλαγή email που είχε το 2002 με τη συνεργάτιδα (σ.σ. και προαγωγό) του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία σήμερα βρίσκεται στη φυλακή. Στο μήνυμα εκείνο είχε υπογράψει «Love Melania», με τη Μάξγουελ να την αποκαλεί «sweet pea». Την Πέμπτη, η Πρώτη Κυρία υποστήριξε ότι επρόκειτο απλώς για «μια περιστασιακή αλληλογραφία» και ένα «ασήμαντο» σημείωμα.



Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επίσης αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια σε σχέση με τον Επστάιν και έχει δηλώσει ότι διέκοψε τις σχέσεις μαζί του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν αποκαλυφθεί η εγκληματική του δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν αποδείξεις παρανομίας εις βάρος των Τραμπ. Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος έχει δεχθεί πιέσεις -όπως και πολλοί άλλοι ισχυροί άνδρες- να διευκρινίσει τι γνώριζε για τον Επστάιν, ο οποίος διατηρούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο ισχύος και επιρροής.



Περισσότερα ερωτήματα προκάλεσε, παρά έδωσε απαντήσεις, η χθεσινή σπάνια δημόσια δήλωση της Μελάνια Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, με την οποία η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επιχείρησε να διαλύσει κάθε «σκιά» γύρω από την σχέση της με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν Δηλώνοντας ότι η ίδια «δεν είναι θύμα» του καταδικασμένου χρηματιστή και ότι εκείνος δεν την σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ , φαίνεται -αν πιστέψουμε τους αναλυτές- ότι όχι μόνο δεν κατάφερε να... σβήσει τη φωτιά, αλλά την «αναζωπύρωσε» κιόλας, εντείνοντας τις ήδη πολλές πολιτικές πιέσεις που δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ για μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα.Η πιο πιθανή εξήγηση για την αιφνιδιαστική τοποθέτηση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ ήταν ότι επιδίωκε να τερματίσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από κάθε σύνδεσή της με την υπόθεση Επστάιν. Ωστόσο, η εντυπωσιακή τηλεοπτική δήλωσή της από το Cross Hall (σ.σ. τον περίφημο κεντρικό διάδρομο) του Λευκού Οίκου -τον ίδιο χώρο, από τον οποίο ο σύζυγός της απευθύνθηκε στο έθνος την προηγούμενη εβδομάδα για τον πόλεμο στο Ιράν- είναι πιθανό να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.«Δεν είμαι θύμα του Επστάιν. Δεν με σύστησε εκείνος στον Ντόναλντ Τραμπ» δήλωσε η Μελάνια Τραμπ, σε μια παρέμβαση που προκάλεσε εντύπωση, δεδομένου ότι δεν υπήρχε τις τελευταίες ημέρες έντονη δημόσια φημολογία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η ίδια τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ φίλη με τον Επστάιν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι εκείνη και ο σύντροφός της, τότε, Ντόναλντ Τραμπ, τον συναντούσαν περιστασιακά σε κοινωνικούς κύκλους στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα.«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον ατιμασμένο Τζέφρι Επστάιν πρέπει να τελειώσουν σήμερα» ανέφερε η Πρώτη Κυρία, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες ή, έστω, δημοσιεύματα.Η εικόνα που διαμορφώθηκε ήταν εκείνη μιας Πρώτης Κυρίας που εμφανίζεται κουρασμένη από δημοσιεύματα και εικασίες που θεωρεί ότι τη συνδέουν ψευδώς με τον Επστάιν. Ωστόσο, η παρέμβασή της δεν έγινε σε πολιτικό κενό. Η προσωπική της θέση περιπλέκεται από τη στενή της σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ηγείται μιας κυβέρνησης που έχει κατηγορηθεί από θύματα του Επστάιν ότι επιχειρεί να περιορίσει τη δημόσια ακρόαση των μαρτυριών τους.Η ομιλία της Πρώτης Κυρίας, διάρκειας σχεδόν έξι λεπτών, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην υπόθεση Επστάιν. Ωστόσο, οι πολιτικές της προεκτάσεις αναμένεται να ξεπεράσουν κατά πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης στον σύζυγό της, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες του πολέμου με το Ιράν, την ακρίβεια που διογκώνεται και αντικατοπτρίζεται πια και στις τιμές της βενζίνης, αλλά και τη δυσαρέσκεια στην αμερικανική κοινή γνώμη εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών.Στο ήδη επιβαρυμένο πολιτικό σκηνικό προστίθεται πλέον και η νέα ένταση γύρω από τον Επστάιν. Παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος κυριαρχεί στις πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσινγκτον, εγείρονται ερωτήματα ως προς το γιατί μια Πρώτη Κυρία που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικής της ζωής και είναι γνωστή για την ανεξάρτητη στάση της έναντι του συζύγου της, επέλεξε να προχωρήσει σε μια παρέμβαση, που ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις.Μέρος των κινήτρων φαίνεται να ήταν προσωπικό. Η Μελάνια Τραμπ επιτέθηκε σε «αβάσιμα και ατεκμηρίωτα ψεύδη» σχετικά με τη σχέση της με τον χρηματιστή, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 σε κελί φυλακής στο Μανχάταν. Αναφέρθηκε επίσης σε φιλική ανταλλαγή email που είχε το 2002 με τη συνεργάτιδα (σ.σ. και προαγωγό) του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία σήμερα βρίσκεται στη φυλακή. Στο μήνυμα εκείνο είχε υπογράψει «Love Melania», με τη Μάξγουελ να την αποκαλεί «sweet pea». Την Πέμπτη, η Πρώτη Κυρία υποστήριξε ότι επρόκειτο απλώς για «μια περιστασιακή αλληλογραφία» και ένα «ασήμαντο» σημείωμα.Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επίσης αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια σε σχέση με τον Επστάιν και έχει δηλώσει ότι διέκοψε τις σχέσεις μαζί του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν αποκαλυφθεί η εγκληματική του δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν αποδείξεις παρανομίας εις βάρος των Τραμπ. Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος έχει δεχθεί πιέσεις -όπως και πολλοί άλλοι ισχυροί άνδρες- να διευκρινίσει τι γνώριζε για τον Επστάιν, ο οποίος διατηρούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο ισχύος και επιρροής.

Πρόσωπο με γνώση του θέματος ανέφερε στο CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος γνώριζε πως η σύζυγός του σχεδίαζε να μιλήσει. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε λίγο αργότερα στο MSNOW ότι «δεν γνώριζε τίποτα σχετικά». Ο Τραμπ έχει περάσει μήνες χαρακτηρίζοντας την υπόθεση Επστάιν «φάρσα» των Δημοκρατικών και υποστηρίζοντας ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενόχλησή του για τη συνεχιζόμενη δημοσιότητα γύρω από το σκάνδαλο αποτέλεσε έναν από τους λόγους για την απομάκρυνση της υπουργού Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, την προηγούμενη εβδομάδα.



Σχεδόν κάθε φορά που ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να περιορίσει την ένταση γύρω από την υπόθεση, η κατάσταση επιδεινώθηκε. Σε κρίσιμες στιγμές, θύματα του Επστάιν που μίλησαν δημόσια για όσα υπέστησαν, έδωσαν νέα ώθηση στο αίτημα για διαφάνεια. Οι δηλώσεις της Πρώτης Κυρίας ενδέχεται να έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα. Με την τόσο δημόσια έκφραση δυσαρέσκειας, η Μελάνια Τραμπ κινδυνεύει να υπονομεύσει το μήνυμα του Λευκού Οίκου ότι δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω ενδιαφέροντος για την υπόθεση.



Ταυτόχρονα, η παρέμβασή της πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική συγκυρία, κατά την οποία θύματα του Επστάιν υποστηρίζουν ότι η Δικαιοσύνη δεν αναγνωρίζει τα δίκαια αιτήματά τους και την επιθυμία τους να μιλήσουν ανοιχτά. Η τοποθέτησή της μπορεί να ερμηνευθεί ως έμμεσο επιχείρημα ότι οι καταγγελίες τους αξίζουν δημόσια αναγνώριση. «Κάθε γυναίκα πρέπει να έχει την ευκαιρία να πει δημόσια την ιστορία της, εφόσον το επιθυμεί, και η μαρτυρία της να μπάινει μόνιμα στα πρακτικά του Κογκρέσου» δήλωσε η Μελάνια Τραμπ.



Λόγω της «βαρύτητας» της φωνής της, καθίσταται πλέον πιο δύσκολο για αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Λευκού Οίκου να υποστηρίξουν ότι δεν υπάρχει δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση Επστάιν.



Η παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ ενδέχεται να δημιουργήσει και πολιτικές επιπτώσεις για την ίδια. Δημοκρατικοί στο Καπιτώλιο ζητούν να καταθέσει ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Εάν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο ενός ή και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις εκλογές του Νοεμβρίου, θα μπορούσε να προκύψει σημαντική σύγκρουση μεταξύ Λευκού Οίκου και Κογκρέσου.



«Ειλικρινά, αν θέλει να καθαρίσει το όνομά της, θα πρέπει να καταθέσει η ίδια ενόρκως ενώπιον της επιτροπής μας, γιατί είναι σαφές ότι αυτό προσπάθησε να κάνει» δήλωσε ο βουλευτής Σούχας Σουμπραμανιάμ, μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Επισήμανε, δε, ότι η πρώην Πρώτη Κυρία Χίλαρι Κλίντον δημιούργησε προηγούμενο για τις συζύγους προέδρων, καταθέτοντας νωρίτερα φέτος στο πλαίσιο της έρευνας για τον Επστάιν.



Η ομιλία της πραγματοποιήθηκε επίσης σε μια περίοδο, κατά την οποία η βάση υποστήριξης του Τραμπ στο κίνημα MAGA δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Προηγούμενες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Επστάιν προκάλεσαν αποξένωση ορισμένων από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του, ενισχύοντας την αντίληψη ότι ένα «βαθύ κράτος» στην Ουάσινγκτον συγκαλύπτει εγκλήματα πλουσίων και ισχυρών ελίτ.



Παράλληλα, ο πρόεδρος βρίσκεται σε αντιπαράθεση με πρώην συμμάχους υψηλού προφίλ, οι οποίοι θεωρούν ότι η εμπλοκή στο Ιράν παραβιάζει τη βασική προεκλογική του δέσμευση να μην εμπλέξει τη χώρα σε νέους ξένους πολέμους.



Το τελευταίο που επιθυμεί ο Τραμπ είναι η ενίσχυση οποιασδήποτε από τις δύο κρίσεις. Ωστόσο, προς το παρόν δεν διαφαίνεται σαφής στρατηγική εξόδου από δύο παράλληλα μέτωπα -ένα στο εσωτερικό και ένα στο εξωτερικό- που απειλούν να επιβαρύνουν την πορεία της προεδρίας του.