Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν: Πάει καλά, τους έχουμε αποδιοργανώσει, συνεχίζουμε να κερδίζουμε
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Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν: Πάει καλά, τους έχουμε αποδιοργανώσει, συνεχίζουμε να κερδίζουμε

Σε συνέντευξή του στο Fox News ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για τις κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στη Μέση Ανατολή εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι πάνε πολύ καλά

Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν: Πάει καλά, τους έχουμε αποδιοργανώσει, συνεχίζουμε να κερδίζουμε
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Την εκτίμηση ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν εξελίσσονται με επιτυχία εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. «Πάει καλά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να κερδίζουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο του Λευκού Οίκου, Τζάκι Χάινριχ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν σκληρά τους ιρανικούς στόχους, εμφανιζόμενος αισιόδοξος για την έκβαση των επιχειρήσεων.

«Πηγαίνει καλά. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συνεχίζεις να κερδίζεις και, τελικά, κάτι θα συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.


«Τους χτυπάμε σκληρά, τους έχουμε αποδιοργανώσει»


Παράλληλα, τόνισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ιρανικές δυνάμεις.

«Τους χτυπάμε σκληρά, τους έχουμε αποδιοργανώσει πλήρως και συνεχίζουμε να κερδίζουμε. Στο τέλος δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να επιστρέψουν στην πατρίδα τους», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή συνεχίζονται, με την Ουάσινγκτον να εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει την πίεση προς την Τεχεράνη.
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