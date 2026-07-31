Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν: Πάει καλά, τους έχουμε αποδιοργανώσει, συνεχίζουμε να κερδίζουμε

Σε συνέντευξή του στο Fox News ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για τις κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στη Μέση Ανατολή εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι πάνε πολύ καλά