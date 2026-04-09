Ξαφνική εμφάνιση, σπάνια δημόσια δήλωση της Μελάνια Τραμπ: Να σταματήσουν τα ψέματα που με συνδέουν με τον ελεεινό Επστάιν - Δεν με γνώρισε εκείνος στον άντρα μου
Μελάνια Τραμπ Τζέφρι Επστάιν

Ξαφνική εμφάνιση, σπάνια δημόσια δήλωση της Μελάνια Τραμπ: Να σταματήσουν τα ψέματα που με συνδέουν με τον ελεεινό Επστάιν - Δεν με γνώρισε εκείνος στον άντρα μου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο MS Now ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη δήλωση της Μελάνια και πως «η ίδια δεν γνώριζε τον Επστάιν»

Ξαφνική εμφάνιση, σπάνια δημόσια δήλωση της Μελάνια Τραμπ: Να σταματήσουν τα ψέματα που με συνδέουν με τον ελεεινό Επστάιν - Δεν με γνώρισε εκείνος στον άντρα μου
47 ΣΧΟΛΙΑ
Σε διάψευση οποιασδήποτε σχέσης με τον Τζέφρι Επστάιν προχώρησε η Μελάνια Τραμπ, χαρακτηρίζοντας συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς που τη συνδέουν με την υπόθεση.

Σε σπάνια δημόσια δήλωσή της από τον Λευκό Οίκο τη Μεγάλη Πέμπτη, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ τόνισε ότι οι αναφορές που τη συσχετίζουν με τον Επστάιν είναι ψευδείς και πρέπει να σταματήσουν. «Τα ψέματα που με συνδέουν με τον ελεεινό Τζέφρι Επστάιν πρέπει να σταματήσουν σήμερα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, δεν είχε ποτέ προσωπική σχέση με τον επιχειρηματία, ούτε με τη στενή συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ, με την οποία -όπως διευκρίνισε- διατηρούσε μόνο περιστασιακή επικοινωνία.

Η Μελάνια Τραμπ υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε θύμα του Επστάιν, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα.

Απέρριψε επίσης τις φήμες ότι ο  Επστάιν τη σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τες «κακόβουλες προσπάθειες δυσφήμισής μου». «Ο Επστάιν δεν με γνώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον άντρα μου τυχαία. Οι λεπτομέρειες της αρχικής μου συνάντησης με τον σύζυγό μου καταγράφονται στο βιβλίο μου» συμπλήρωσε.

«Ποτέ δεν είχα καμία γνώση για τα θύματα του Επστάιν. Ποτέ δεν μπλέχθηκα με κανέναν τρόπο. Δεν συμμετείχα, δεν βρέθηκα ποτέ στο αεροπλάνο του και δεν επισκέφθηκα ποτέ το ιδιωτικό του νησί».

Παράλληλα, κάλεσε το Κογκρέσο να προχωρήσει στη διοργάνωση δημόσιας ακρόασης με επίκεντρο τα θύματα του Επστάιν, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν ενώπιον των νομοθετών και να καταγραφούν οι μαρτυρίες τους στα επίσημα πρακτικά.

Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνομιλία που ακολούθησε τις δηλώσεις της, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο MS NOW ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη δήλωση της Μελάνια και ότι «αυτή δεν γνώριζε τον Επστάιν».

47 ΣΧΟΛΙΑ

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

