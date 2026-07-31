Σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ για το σχέδιο συμφωνίας με τη Χαμάς, «απαράδεκτο, οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεχιστούν», λέει ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας