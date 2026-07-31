Σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ για το σχέδιο συμφωνίας με τη Χαμάς, «απαράδεκτο, οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεχιστούν», λέει ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας
ΚΟΣΜΟΣ
Μπεν Γκβιρ Ισραήλ Χαμάς Ειρηνευτική συμφωνία Γάζα Μέση Ανατολή

Σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ για το σχέδιο συμφωνίας με τη Χαμάς, «απαράδεκτο, οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεχιστούν», λέει ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας

Η διακοπή των στοχευμένων εξουδετερώσεων των μελών της Χαμάς σημαίνει ότι της δίνεται η δυνατότητα να οργανώσει την επόμενη σφαγή, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ

Σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ για το σχέδιο συμφωνίας με τη Χαμάς, «απαράδεκτο, οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεχιστούν», λέει ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σφοδρές αντιδράσεις από κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες του Ισραήλ προκαλεί το προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με την Χαμάς, με τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, να το χαρακτηρίζει «απαράδεκτο για το Ισραήλ».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπεν-Γκβιρ υποστήριξε ότι μια συμφωνία που προβλέπει τη διακοπή των στοχευμένων δολοφονιών στελεχών της Χαμάς ισοδυναμεί με το να επιτραπεί στην οργάνωση να ανασυνταχθεί και να προετοιμάσει νέα επίθεση.

«Η διακοπή των στοχευμένων εξουδετερώσεων των μελών της Χαμάς σημαίνει ότι της δίνεται η δυνατότητα να οργανώσει την επόμενη σφαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Παράλληλα, επέμεινε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να συνεχιστούν, προσθέτοντας πως θα πρέπει να προωθηθεί η μετανάστευση από την περιοχή και ότι το Ισραήλ οφείλει να πετύχει ξεκάθαρη νίκη.


Αϊζενκότ: «Θα πρόκειται για πλήρη αποτυχία»

Επικριτικός εμφανίστηκε και ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και πιθανός διεκδικητής της πρωθυπουργίας απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γκάντι Αϊζενκότ.

Σε δική του ανάρτηση στο X υποστήριξε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν οδηγεί στην καταστροφή ή τη διάλυση της στρατιωτικής και κυβερνητικής ισχύος της Χαμάς συνιστά «πλήρη αποτυχία».


Ο Αϊζενκότ άφησε, επίσης, αιχμές κατά της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι το γεγονός πως ο πρωθυπουργός δεν παρουσιάζει δημόσια τη συμφωνία δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το αν το Ισραήλ συμμετείχε ουσιαστικά στη διαμόρφωσή της ή αν η συμφωνία επιβλήθηκε για ακόμη μία φορά χωρίς τη δική του εμπλοκή.

Nωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» που έχει συγκροτήσει κατέληξε σε «ιστορική συμφωνία» για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, Ισραηλινός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση του παλαιστινιακού θύλακα, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για την υλοποίησή της.

Η ανακοίνωση Τραμπ

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια «ιστορική συμφωνία», χαρακτηρίζοντάς την «μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια».

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συμφωνία αποτελεί «κρίσιμο βήμα» ώστε η Γάζα να περάσει σταδιακά στη διοίκηση μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης, ενώ το Ισραήλ θα αποκτήσει, όπως είπε, τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο αφοπλισμός θα πραγματοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Παράλληλα προβλέπεται σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης και δημιουργία νέας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης, ενώ ευχαρίστησε την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για τον ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης