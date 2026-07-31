Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Δικαστήριο της Μόσχας κατάσχεσε 123 ακίνητα που ανήκαν σε Μάρτυρες του Ιεχωβά, τα μεταβίβασε στο ρωσικό κράτος
Δικαστήριο της Μόσχας κατάσχεσε 123 ακίνητα που ανήκαν σε Μάρτυρες του Ιεχωβά, τα μεταβίβασε στο ρωσικό κράτος
Ρωσικό δικαστήριο με απόφαση του το 2017 είχε απαγορεύσει του Μάρτυρες του Ιεχωβά ως μία «εξτρεμιστική οργάνωση», μια κίνηση που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε το 2022 ότι ήταν παράνομη
Δικαστήριο της Mόσχας εξέδωσε απόφαση για κατάσχεση 123 ακινήτων, το οποία ανήκαν στους Μάρτυρες του Ιεχωβά που στη συνέχεια μεταβίβασε στο ρωσικό κράτος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία δικαστηρίων της Μόσχας.
Στην ανακοίνωση της αναφέρεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν κατά το παρελθόν καταχωρηθεί ως ακίνητα που ανήκαν στο σουηδικό παράρτημα των Μαρτύρων του Ιεχωβά και περιλάμβαναν 63 κατοικίες και εμπορικές ιδιοκτησίες με μια συνολική έκταση μεγαλύτερη των 11.000 τ.μ και 60 οικόπεδα συνολικής έκταση 560 στρεμμάτων σε όλη την χώρα.
Ρωσικό δικαστήριο με απόφαση του το 2017 είχε απαγορεύσει του Μάρτυρες του Ιεχωβά ως μία «εξτρεμιστική οργάνωση», μια κίνηση που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε το 2022 ότι ήταν παράνομη. Από τότε, πολλοί Μάρτυρες του Ιεχωβά στη Ρωσία έχουν φυλακιστεί, αφού καταδικάστηκαν για «εξτρεμιστική δραστηριότητα».
Στην ανακοίνωση της αναφέρεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν κατά το παρελθόν καταχωρηθεί ως ακίνητα που ανήκαν στο σουηδικό παράρτημα των Μαρτύρων του Ιεχωβά και περιλάμβαναν 63 κατοικίες και εμπορικές ιδιοκτησίες με μια συνολική έκταση μεγαλύτερη των 11.000 τ.μ και 60 οικόπεδα συνολικής έκταση 560 στρεμμάτων σε όλη την χώρα.
Ρωσικό δικαστήριο με απόφαση του το 2017 είχε απαγορεύσει του Μάρτυρες του Ιεχωβά ως μία «εξτρεμιστική οργάνωση», μια κίνηση που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε το 2022 ότι ήταν παράνομη. Από τότε, πολλοί Μάρτυρες του Ιεχωβά στη Ρωσία έχουν φυλακιστεί, αφού καταδικάστηκαν για «εξτρεμιστική δραστηριότητα».
BREAKING: A court in Russia has confiscated 123 real estate assets belonging to the Jehovah's Witnesses and transferred them to the state in a ruling delivered Friday, July 31.— MMI News (@MimiMefoInfo) July 31, 2026
The properties include 63 residential and commercial buildings spanning over 11,000 square metres and… pic.twitter.com/GPI9zlE64k
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα