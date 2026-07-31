Δικαστήριο της Μόσχας κατάσχεσε 123 ακίνητα που ανήκαν σε Μάρτυρες του Ιεχωβά, τα μεταβίβασε στο ρωσικό κράτος

Ρωσικό δικαστήριο με απόφαση του το 2017 είχε απαγορεύσει του Μάρτυρες του Ιεχωβά ως μία «εξτρεμιστική οργάνωση», μια κίνηση που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε το 2022 ότι ήταν παράνομη