Δικαστήριο της Μόσχας κατάσχεσε 123 ακίνητα που ανήκαν σε Μάρτυρες του Ιεχωβά, τα μεταβίβασε στο ρωσικό κράτος
ΚΟΣΜΟΣ
Δικαστήριο Μόσχα Ρωσία Μάρτυρες του Ιεχωβά Κατάσχεση

Δικαστήριο της Μόσχας κατάσχεσε 123 ακίνητα που ανήκαν σε Μάρτυρες του Ιεχωβά, τα μεταβίβασε στο ρωσικό κράτος

Ρωσικό δικαστήριο με απόφαση του το 2017 είχε απαγορεύσει του Μάρτυρες του Ιεχωβά ως μία «εξτρεμιστική οργάνωση», μια κίνηση που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε το 2022 ότι ήταν παράνομη

Δικαστήριο της Μόσχας κατάσχεσε 123 ακίνητα που ανήκαν σε Μάρτυρες του Ιεχωβά, τα μεταβίβασε στο ρωσικό κράτος
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Δικαστήριο της Mόσχας εξέδωσε απόφαση για κατάσχεση 123 ακινήτων, το οποία ανήκαν στους Μάρτυρες του Ιεχωβά που στη συνέχεια μεταβίβασε στο ρωσικό κράτος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία δικαστηρίων της Μόσχας.

Στην ανακοίνωση της αναφέρεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν κατά το παρελθόν καταχωρηθεί ως ακίνητα που ανήκαν στο σουηδικό παράρτημα των Μαρτύρων του Ιεχωβά και περιλάμβαναν 63 κατοικίες και εμπορικές ιδιοκτησίες με μια συνολική έκταση μεγαλύτερη των 11.000 τ.μ και 60 οικόπεδα συνολικής έκταση 560 στρεμμάτων σε όλη την χώρα.

Ρωσικό δικαστήριο με απόφαση του το 2017 είχε απαγορεύσει του Μάρτυρες του Ιεχωβά ως μία «εξτρεμιστική οργάνωση», μια κίνηση που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε το 2022 ότι ήταν παράνομη. Από τότε, πολλοί Μάρτυρες του Ιεχωβά στη Ρωσία έχουν φυλακιστεί, αφού καταδικάστηκαν για «εξτρεμιστική δραστηριότητα».

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