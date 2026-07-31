Τραμπ: Το Ισραήλ είναι «πολύ ικανοποιημένο» από τη συμφωνία με τη Χαμάς
Τραμπ: Το Ισραήλ είναι «πολύ ικανοποιημένο» από τη συμφωνία με τη Χαμάς
Το Ισραήλ μας βοήθησε και υπήρξε πολύ συνεργάσιμο στις διαπραγματεύσεις είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε απόψε ότι το Ισραήλ είναι «πολύ ικανοποιημένο» από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.
«Έχουμε μια συμφωνία με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι πολύ ικανοποιημένο. Το Ισραήλ μας βοήθησε και υπήρξε πολύ συνεργάσιμο από αυτήν την άποψη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στην προεδρική εξοχική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ.
Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Χαμάς «μεγάλο βήμα για τη Μέση Ανατολή».
«Έχουμε μια συμφωνία με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι πολύ ικανοποιημένο. Το Ισραήλ μας βοήθησε και υπήρξε πολύ συνεργάσιμο από αυτήν την άποψη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στην προεδρική εξοχική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ.
Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Χαμάς «μεγάλο βήμα για τη Μέση Ανατολή».
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