Φωτιά κοντά στην απόρρητη Περιοχή 51 στις ΗΠΑ, έχει κάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα
ΚΟΣΜΟΣ
Νεβάδα Φωτιά Περιοχή 51

Φωτιά κοντά στην απόρρητη Περιοχή 51 στις ΗΠΑ, έχει κάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από κεραυνό και μαίνεται εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα μέσα σε πεδίο δοκιμών των ενόπλων δυνάμεων

Φωτιά κοντά στην απόρρητη Περιοχή 51 στις ΗΠΑ, έχει κάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα
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Η φωτιά κοντά στην Περιοχή 51, την απόρρητη εγκατάσταση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στη Νεβάδα, έχει εξαπλωθεί ραγδαία και έχει κατασταλεί μόνο κατά 7%, αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

Το BBC αναφέρει ότι η φωτιά ξεκίνησε από κεραυνό και μαίνεται εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα.

Η πυρκαγιά εξαπλώνεται σε μια περιοχή που ονομάζεται Πεδίο Δοκιμών και Εκπαίδευσης της Νεβάδας (NTTR), μια περιοχή που είναι κλειστή για το κοινό. Βρίσκεται δε κοντά στην Περιοχή 51, η οποία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ως εγκατάσταση δοκιμών και ανάπτυξης αεροσκαφών.

Το τραχύ έδαφος, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ξηροί άνεμοι έχουν συμβάλει στη σημαντική επέκτασή της και καλύπτει πλέον έκταση που φτάνει τα 55.000 στρέμματα.

Στην περιοχή ισχύει προειδοποίηση για ακραία ζέστη τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή και δεν αναμένεται βροχή στο άμεσο μέλλον.

Δεν απειλούνται κατοικίες ή δημόσιοι χώροι. Ωστόσο στη μικρή πόλη Ρέιτσελ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για καπνό.

H Περιοχή 51 είναι μία από τις πλέον απόρρητες εγκαταστάσεις των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η περίμετρος έχει από προειδοποιητικές πινακίδες, μέχρι ηλεκτρονική παρακολούθηση και ένοπλους φρουρούς.

Αυτό έχει τροφοδοτήσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, η πιο γνωστή από τις οποίες είναι ότι η βάση φιλοξενεί εξωγήινους και ιπτάμενους δίσκους.
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