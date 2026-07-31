Ο Τραμπ παίζει το «χαρτί» της Θέουτα κατά των Δημοκρατικών: «Αν κερδίσουν τις εκλογές, θα δούμε παρόμοιες εικόνες»
Ο Τραμπ παίζει το «χαρτί» της Θέουτα κατά των Δημοκρατικών: «Αν κερδίσουν τις εκλογές, θα δούμε παρόμοιες εικόνες»
Και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς στο ίδιο μήκος κύματος, υποστηρίζει ότι τα γεγονότα στη Θέουτα είναι υπενθύμιση των συνεπειών της μαζικής μετανάστευσης και των ακροαριστερών πολιτικών
Οι «φρικτές εικόνες» χιλιάδων μεταναστών να μπαίνουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα είναι μια προειδοποίηση του τι θα μπορούσε να συμβεί στις ΗΠΑ αν επιστρέψουν οι Δημοκρατικοί στην εξουσία, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News είπε μεταξύ άλλων: «Να θυμάστε αυτήν την εικόνα. Έτσι θα είμαστε εμείς σε τρία χρόνια, αν κερδίσει η λάθος παράταξη» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν [ενν. τις εκλογές] δεν θα ζήσετε πολύ χαρούμενη ζωή», πρόσθεσε.
Παρόμοιο ήταν και το μήνυμα του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς.
«Αυτές οι εικόνες που έρχονται από την Ισπανία είναι μια υπενθύμιση των συνεπειών της μαζικής μετανάστευσης και της πολιτικής της παγκοσμιοποίησης της ριζοσπαστικής αριστεράς που επέτρεπε την εισβολή στη Δύση», έγραψε στην ίδια πλατφόρμα. «Δόξα τω Θεώ», πρόσθεσε ο Βανς, «εξελέγη (ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ) και τα σύνορα της χώρας μας δεν μοιάζουν πλέον με αυτό».
Από την Πέμπτη, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα ότι η επιστροφή των Δημοκρατικών στην εξουσία θα σηματοδοτούσε τη μαζική είσοδο μεταναστών στα σύνορα με το Μεξικό.
Οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ έχουν μπροστά τους τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες ιστορικά ήταν ανέκαθεν δύσκολες για το κυβερνών κόμμα.
Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News είπε μεταξύ άλλων: «Να θυμάστε αυτήν την εικόνα. Έτσι θα είμαστε εμείς σε τρία χρόνια, αν κερδίσει η λάθος παράταξη» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν [ενν. τις εκλογές] δεν θα ζήσετε πολύ χαρούμενη ζωή», πρόσθεσε.
Spoke with POTUS this morning - he reacted to the migrants overrunning Ceuta, Spain:— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) July 31, 2026
“It’s terrible. Remember that picture. That’s going to be us in three years if the wrong side gets in,” he said, referring to Democrats winning elections.
“If the Democrats get in, you will…
«Αυτές οι εικόνες που έρχονται από την Ισπανία είναι μια υπενθύμιση των συνεπειών της μαζικής μετανάστευσης και της πολιτικής της παγκοσμιοποίησης της ριζοσπαστικής αριστεράς που επέτρεπε την εισβολή στη Δύση», έγραψε στην ίδια πλατφόρμα. «Δόξα τω Θεώ», πρόσθεσε ο Βανς, «εξελέγη (ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ) και τα σύνορα της χώρας μας δεν μοιάζουν πλέον με αυτό».
Thank God @POTUS was elected and our country’s border no longer looks like this.— JD Vance (@JDVance) July 31, 2026
These images out of Spain are an unfortunate reminder of the consequences of mass migration and the radical left-wing globalist policies that have enabled the Invasion of the West.@BillMelugin_:… pic.twitter.com/b67fR3SEof
Οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ έχουν μπροστά τους τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες ιστορικά ήταν ανέκαθεν δύσκολες για το κυβερνών κόμμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα