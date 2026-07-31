Ο Τραμπ παίζει το «χαρτί» της Θέουτα κατά των Δημοκρατικών: «Αν κερδίσουν τις εκλογές, θα δούμε παρόμοιες εικόνες»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ μετανάστες Θέουτα ΗΠΑ Δημοκρατικοί Τζέι Ντι Βανς

Ο Τραμπ παίζει το «χαρτί» της Θέουτα κατά των Δημοκρατικών: «Αν κερδίσουν τις εκλογές, θα δούμε παρόμοιες εικόνες»

Και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς στο ίδιο μήκος κύματος, υποστηρίζει ότι τα γεγονότα στη Θέουτα είναι υπενθύμιση των συνεπειών της μαζικής μετανάστευσης και  των ακροαριστερών πολιτικών

Ο Τραμπ παίζει το «χαρτί» της Θέουτα κατά των Δημοκρατικών: «Αν κερδίσουν τις εκλογές, θα δούμε παρόμοιες εικόνες»
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Οι «φρικτές εικόνες» χιλιάδων μεταναστών να μπαίνουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα είναι μια προειδοποίηση του τι θα μπορούσε να συμβεί στις ΗΠΑ αν επιστρέψουν οι Δημοκρατικοί στην εξουσία, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News είπε μεταξύ άλλων: «Να θυμάστε αυτήν την εικόνα. Έτσι θα είμαστε εμείς σε τρία χρόνια, αν κερδίσει η λάθος παράταξη» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν [ενν. τις εκλογές] δεν θα ζήσετε πολύ χαρούμενη ζωή», πρόσθεσε.

Παρόμοιο ήταν και το μήνυμα του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς.

«Αυτές οι εικόνες που έρχονται από την Ισπανία είναι μια υπενθύμιση των συνεπειών της μαζικής μετανάστευσης και της πολιτικής της παγκοσμιοποίησης της ριζοσπαστικής αριστεράς που επέτρεπε την εισβολή στη Δύση», έγραψε στην ίδια πλατφόρμα. «Δόξα τω Θεώ», πρόσθεσε ο Βανς, «εξελέγη (ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ) και τα σύνορα της χώρας μας δεν μοιάζουν πλέον με αυτό».

Από την Πέμπτη, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα ότι η επιστροφή των Δημοκρατικών στην εξουσία θα σηματοδοτούσε τη μαζική είσοδο μεταναστών στα σύνορα με το Μεξικό.

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Οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ έχουν μπροστά τους τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες ιστορικά ήταν ανέκαθεν δύσκολες για το κυβερνών κόμμα.
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