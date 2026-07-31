Δείτε βίντεο: Ψαράς έπιασε λευκό καρχαρία στο αγκίστρι του σε παραλία στην Καλιφόρνια, προσπάθησε να τον ρίξει πίσω στο νερό
ΚΟΣΜΟΣ
Λευκός καρχαρίας Καλιφόρνια παραλία Ψαράς Αγκίστρι

Δείτε βίντεο: Ψαράς έπιασε λευκό καρχαρία στο αγκίστρι του σε παραλία στην Καλιφόρνια, προσπάθησε να τον ρίξει πίσω στο νερό

Δραματικές στιγμές σε παραλία της Σάντα Μόνικα την ώρα που ο ψαράς καταβάλλει τεράστια προσπάθεια να απεμπλέξει τον καρχαρία από το αγκίστρι του

Δείτε βίντεο: Ψαράς έπιασε λευκό καρχαρία στο αγκίστρι του σε παραλία στην Καλιφόρνια, προσπάθησε να τον ρίξει πίσω στο νερό
Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε παραλία της Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια, όταν ψαράς έπιασε έναν λευκό καρχαρία που βρέθηκε σε ρηχά νερά. Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο καρχαρίας να έχει βγει στην παραλία, την ώρα που ο ψαράς καταβάλλει τεράστια προσπάθεια να τον απεμπλέξει από το αγκίστρι του και να τον ρίξει πάλι στη θάλασσα.

Μάλιστα έχει πάρει ένα τεράστιο κόφτη, προκειμένου να κόψει την πετονιά που έχει πιαστεί στο στόμα του καρχαρία.

Η αγωνία είναι μεγάλη καθώς ο άνδρας παλεύει να τον γυρίσει με το ρύγχος προς το νερό, με τον καρχαρία να κουνιέται, ενώ το επίπεδο δυσκολίας της προσπάθειας του ψαρά ανεβαίνει κι άλλο λόγω της ολισθηρότητας του δέρματος του θαλάσσιου πλάσματος.

Δείτε βίντεο

Fisherman spotted releasing shark back into the ocean after pulling it into shore on a beach


Περαστικοί που έτυχε να έχουν βρεθεί στην παραλία την ίδια ώρα, παρακολουθούν κι εκείνοι τις προσπάθειες του άνδρα.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης