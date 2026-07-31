Δείτε βίντεο: Ψαράς έπιασε λευκό καρχαρία στο αγκίστρι του σε παραλία στην Καλιφόρνια, προσπάθησε να τον ρίξει πίσω στο νερό
Δείτε βίντεο: Ψαράς έπιασε λευκό καρχαρία στο αγκίστρι του σε παραλία στην Καλιφόρνια, προσπάθησε να τον ρίξει πίσω στο νερό
Δραματικές στιγμές σε παραλία της Σάντα Μόνικα την ώρα που ο ψαράς καταβάλλει τεράστια προσπάθεια να απεμπλέξει τον καρχαρία από το αγκίστρι του
Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε παραλία της Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια, όταν ψαράς έπιασε έναν λευκό καρχαρία που βρέθηκε σε ρηχά νερά. Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο καρχαρίας να έχει βγει στην παραλία, την ώρα που ο ψαράς καταβάλλει τεράστια προσπάθεια να τον απεμπλέξει από το αγκίστρι του και να τον ρίξει πάλι στη θάλασσα.
Μάλιστα έχει πάρει ένα τεράστιο κόφτη, προκειμένου να κόψει την πετονιά που έχει πιαστεί στο στόμα του καρχαρία.
Η αγωνία είναι μεγάλη καθώς ο άνδρας παλεύει να τον γυρίσει με το ρύγχος προς το νερό, με τον καρχαρία να κουνιέται, ενώ το επίπεδο δυσκολίας της προσπάθειας του ψαρά ανεβαίνει κι άλλο λόγω της ολισθηρότητας του δέρματος του θαλάσσιου πλάσματος.
Δείτε βίντεο
Περαστικοί που έτυχε να έχουν βρεθεί στην παραλία την ίδια ώρα, παρακολουθούν κι εκείνοι τις προσπάθειες του άνδρα.
Μάλιστα έχει πάρει ένα τεράστιο κόφτη, προκειμένου να κόψει την πετονιά που έχει πιαστεί στο στόμα του καρχαρία.
Η αγωνία είναι μεγάλη καθώς ο άνδρας παλεύει να τον γυρίσει με το ρύγχος προς το νερό, με τον καρχαρία να κουνιέται, ενώ το επίπεδο δυσκολίας της προσπάθειας του ψαρά ανεβαίνει κι άλλο λόγω της ολισθηρότητας του δέρματος του θαλάσσιου πλάσματος.
Δείτε βίντεο
Περαστικοί που έτυχε να έχουν βρεθεί στην παραλία την ίδια ώρα, παρακολουθούν κι εκείνοι τις προσπάθειες του άνδρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα