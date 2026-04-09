Παρανάλωμα του πυρός το ποδηλατοδρόμιο στο Ολυμπιακό Πάρκο του Ρίο ντε Τζανέιρο, καταστράφηκε η οροφή του, δείτε βίντεο από drone
Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης δεν υπέστη ζημιές ο αγωνιστικός χώρος

Μεγάλη φωτιά προκάλεσε φθορές στην οροφή του ποδηλατοδρομίου που βρίσκεται στο Ολυμπιακό Πάρκο του Ρίο ντε Τζανέιρο, χωρίς ωστόσο να υποστεί ζημιές ο αγωνιστικός χώρος, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, περίπου 80 πυροσβέστες με τη συνδρομή 20 οχημάτων επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς, μετά από κλήση που δέχθηκαν στις 04:17 τοπική ώρα την Μεγάλη Τετάρτη. 

Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται το Ολυμπιακό Μουσείο, το οποίο φιλοξενεί εκθέματα και αντικείμενα που σχετίζονται με τη διοργάνωση των Αγώνων στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επικεντρώθηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του ποδηλατοδρομίου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των εκθεμάτων του μουσείου.

Massive blaze tears through Rio's Olympic velodrome

Ο δήμαρχος του Ρίο ντε Τζανέιρο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, δήλωσε ότι η αρχική εκτίμηση έδειξε πως η πίστα δεν υπέστη ζημιές. «Η αγωνιστική επιφάνεια παραμένει άθικτη και σε πολύ καλή κατάσταση. Θα απαιτηθεί καθαρισμός και ορισμένες εργασίες συντήρησης πριν ανακοινωθεί η επαναλειτουργία του ποδηλατοδρομίου» ανέφερε.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι Αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε άλλα σημεία του Ολυμπιακού συγκροτήματος. Η οροφή του ποδηλατοδρομίου είχε τυλιχθεί ξανά στις φλόγες δύο φορές το 2017, με τα περιστατικά να αποδίδονται σε φαναράκια που είχαν αφεθεί στον ουρανό.

