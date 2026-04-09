Νεκρός άμαχος από επίθεση drone στην περιφέρεια Κρασνoντάρ
Άνδρας σκοτώθηκε από συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους κοντά στο λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα
Επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην περιφέρεια Κρασνoντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, στοίχισε τη ζωή σε άμαχο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.
Στο χωριό Σαούκ-Ντέρε, βόρεια από τη Ναβρασίσκ, σημαντικό ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, «άνδρας που βρισκόταν στο μπαλκόνι κατοικίας» τη στιγμή που εξελισσόταν η επιδρομή «σκοτώθηκε από συντρίμμια drone», ανέφερε μέσω Telegram ο Βενιαμίν Καντράτιεφ, ο περιφερειάρχης στην Κρασνoντάρ, συνιστώντας στους κατοίκους περιοχών όπου κηρύσσονται συναγερμοί για αεροπορικές επιθέσεις να «μένουν στο εσωτερικό» ακινήτων και να «αποφεύγουν τα παράθυρα».
Στην ίδια περιοχή, «θραύσματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων κατέπεσαν σε χωράφι στα όρια της Κριμσκ και στις εγκαταστάσεις επιχείρησης», όπως και σε σπίτια «στους δρόμους του χωριού Μολνταβάνσκαγιε», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Από την έναρξη της εισβολής του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά την ουκρανική επικράτεια, βάζοντας ειδικά στο στόχαστρο βασικές υποδομές.
Σε αντίποινα, το Κίεβο εξαπολύει ολοένα συχνότερες επιθέσεις στη ρωσική επικράτεια, λέγοντας πως βάζει στο στόχαστρο στρατιωτικές αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις, ώστε να στερήσει από τη Μόσχα τα μέσα για να χρηματοδοτεί την πολεμική της προσπάθεια.
Краснодарский край, Крымск
