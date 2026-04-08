Το Ιράν ισχυρίζεται πως κατέρριψε εχθρικό drone, προειδοποιεί για το ενδεχόμενο «παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός»
Το Ιράν ισχυρίζεται πως κατέρριψε εχθρικό drone, προειδοποιεί για το ενδεχόμενο «παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός»
«Kάθε εισβολή αμερικανικού ή σιωνιστικού εχθρικού αεροσκάφους στον εθνικό εναέριο χώρο, ακόμα και χωρίς στρατιωτική επιχείρηση, θεωρείται ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και θα οδηγήσει σε σθεναρή απάντηση», δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα (8/4) πως κατέρριψαν ένα drone ισραηλινής κατασκευής στο νότιο Ιράν, προειδοποιώντας για μια «παραβίαση της εκεχειρίας» που μόλις τέθηκε σε ισχύ.
«Πριν από λίγα λεπτά, ένα drone Hermes 900 αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στον ουρανό της πόλης Λαρ, στην επαρχία Φαρς (νότια)», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars και η κρατική ιρανική τηλεόραση.
«Πριν από λίγα λεπτά, ένα drone Hermes 900 αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στον ουρανό της πόλης Λαρ, στην επαρχία Φαρς (νότια)», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars και η κρατική ιρανική τηλεόραση.
Οι Φρουροί προσθέτουν πως «κάθε εισβολή αμερικανικού ή σιωνιστικού εχθρικού αεροσκάφους στον εθνικό εναέριο χώρο, ακόμα και χωρίς στρατιωτική επιχείρηση, θεωρείται ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και θα οδηγήσει σε σθεναρή απάντηση».
Iran's Revolutionary Guards downed an Israeli-made Hermes 900 drone over Lar, Fars Province, using advanced air defense systems, state TV reported. pic.twitter.com/DgMTQ9QnVy— Finest Observer (@finestobserver) April 8, 2026
