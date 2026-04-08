Σταματήσαμε τις επιθέσεις στο Ιράν από τις 3 τα ξημερώματα, λέει ο στρατός του Ισραήλ: «Συνεχίζουμε κανονικά στον Λίβανο»
Ο IDF ανέφερε πως το Ιράν συνέχισε να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ μέχρι τις 3:30 τα ξημερώματα

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία δεν έχει πραγματοποιήσει καμία αεροπορική επιδρομή στο Ιράν από τις 3 π.μ. περίπου, ώρα κατά την οποία, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, διεξήγαγε μια σειρά επιθέσεων με στόχο τη μείωση των πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, ο στρατός δηλώνει ότι «συνεχίζει να πολεμά την τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο».

Κατά τη διάρκεια της σειράς «εκτεταμένων» επιθέσεων στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας χτύπησαν θέσεις εκτόξευσης και εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, «με στόχο τη σημαντική μείωση και καταστολή της έκτασης των εκτοξεύσεων», αναφέρει ο στρατός.



«Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τις οδηγίες της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, χτύπησαν δεκάδες θέσεις εκτόξευσης — διακόπτοντας έτσι μια μεγαλύτερη βροχή βαλλιστικών πυραύλων που είχαν ως στόχο το Κράτος του Ισραήλ», αναφέρει ο IDF σε δήλωσή του.

Το Ιράν συνέχισε να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ μέχρι περίπου τις 3:30 π.μ.

Ο IDF αναφέρει ότι χτύπησε επίσης «βασικές» εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων σε διάφορες περιοχές του Ιράν πριν από την κατάπαυση του πυρός. «Σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας, ο IDF έχει σταματήσει τις επιθέσεις στην εκστρατεία κατά του Ιράν και παραμένει σε υψηλό συναγερμό για την άμυνα, έτοιμος να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε παραβίαση», αναφέρει ο στρατός.

Ωστόσο, στο Λίβανο, ο IDF τόνισε ότι «συνεχίζει τις μάχες και τις χερσαίες επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ».
