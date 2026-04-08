Η μυστική τεχνολογία της CIA που χρησιμοποιήθηκε στη διάσωση του Αμερικανού πιλότου στο Ιράν: Τι είναι το Ghost Murmur
«Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, αν η καρδιά σου χτυπά, θα σε βρούμε» εξήγησε στη New York Post πηγή  με γνώση του εργαλείου που αναπτύχθηκε από μυστική μονάδα της Lockheed Martin

Ένα νέο εργαλείο με την ονομασία «Ghost Murmur» που χρησιμοποίησε η CIA για να εντοπίσει και να διασώσει τον δεύτερο Αμερικανό πιλότο από το F-15 που καταρρίφθηκε στο νότιο Ιράν αποκαλύπτει η New York Post.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η μυστική αυτή τεχνολογία χρησιμοποιεί κβαντική μαγνητομετρία μεγάλης εμβέλειας για να εντοπίσει το ηλεκτρομαγνητικό «αποτύπωμα» του ανθρώπινου καρδιακού παλμού και συνδυάζει τα δεδομένα με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης ώστε να απομονώσει το σήμα από τον θόρυβο του περιβάλλοντος.

Η επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού αξιωματικού ήταν η πρώτη φορά που το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε επιχειρησιακά.

«Αν η καρδιά σου χτυπάει, θα σε βρούμε»


«Είναι σαν να ακούς μια φωνή μέσα σε ένα στάδιο, μόνο που το στάδιο είναι μια έρημος χιλίων τετραγωνικών μιλίων. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, αν η καρδιά σου χτυπά, θα σε βρούμε» δήλωσε πηγή με γνώση του εργαλείου για το οποίο έγινε έμμεση αναφορά σε αυτό τη Δευτέρα το απόγευμα από τον πρόεδρο Τραμπ και τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ στην ενημέρωση στον Λευκό Οίκο.

Η ίδια πηγή και μία ακόμη, με γνώση των εργαλείων συλλογής πληροφοριών της Lockheed Martin, ανέφεραν ότι το Ghost Murmur αναπτύχθηκε από τη Skunk Works, τη μυστική μονάδα του αεροδιαστημικού κολοσσού.

Η τεχνολογία έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε ελικόπτερα Black Hawk, με πιθανή μελλοντική χρήση σε μαχητικά F-35, σύμφωνα με τη δεύτερη πηγή.

Ο τραυματισμένος αξιωματικός οπλικών συστημάτων — γνωστός δημόσια μόνο ως «Dude 44 Bravo» — κρυβόταν σε ένα βουνό μετά την κατάρριψη του F-15 του στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, επιβιώνοντας για δύο ημέρες σε αφιλόξενο έδαφος, ενώ τον αναζητούσαν ιρανικά στρατεύματα καθώς είχε επικηρυχθεί από την Τεχεράνη.

«Το όνομα είναι σκόπιμο. Η λέξη “Murmur” είναι ένας ιατρικός όρος για τον καρδιακό ρυθμό ενώ η λέξη “Ghost” αναφέρεται στην εύρεση κάποιου που, για όλους τους πρακτικούς σκοπούς, έχει εξαφανιστεί» εξήγησε η πηγή που επικαλείται η NY Post.

Το ιδανικό περιβάλλον


Ήταν «σχεδόν το ιδανικό περιβάλλον» λόγω χαμηλών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, «σχεδόν ανύπαρκτων ανταγωνιστικών ανθρώπινων σημάτων και, τη νύχτα, της θερμικής αντίθεσης μεταξύ ενός ζωντανού σώματος και του εδάφους της ερήμου», που «παρείχε ένα δεύτερο επίπεδο επιβεβαίωσης στους χειριστές».

«Κανονικά, αυτό το σήμα είναι τόσο ασθενές που μπορεί να μετρηθεί μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον με αισθητήρες σχεδόν πάνω στο στήθος. Ωστόσο, οι εξελίξεις σε έναν τομέα γνωστό ως κβαντική μαγνητομετρία φαίνεται ότι έχουν καταστήσει δυνατή την ανίχνευση αυτών των σημάτων σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις» εξήγησε η πηγή για την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε.

Ο αεροπόρος που αναζητείτο είχε ενεργοποιήσει έναν «φάρο εντοπισμού» (Combat Survivor Evader Locator) κατασκευασμένο από την Boeing, ωστόσο η ακριβής του θέση παρέμενε άγνωστη για τις ομάδες έρευνας και διάσωσης. Σε αυτό «κούμπωσε» το Ghost Murmur που εντόπισε τον αεροπόρο με την πηγή να τονίζει ότι και οι δύο τεχνολογίες ήταν χρήσιμες. «Έπρεπε να βγει σε ανοιχτό χώρο για να στείλει το σήμα του φάρου. Δεν είχε τόση σημασία το ίδιο το σήμα όσο το ότι αναγκάστηκε να βγει για να το στείλει»
