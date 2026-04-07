Παρασημοφορημένος απόστρατος στην Αυστραλία συνελήφθη για εγκλήματα πολέμου στο Αφγανιστάν
Οι αυστραλιανές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας από το 2005 ως το 2016
Πρώην στρατιωτικός των ενόπλων δυνάμεων της Αυστραλίας συνελήφθη σήμερα στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας για εγκλήματα πολέμου που φέρονται να διαπράχτηκαν στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή αστυνομία, με φόντο την πολυετή εξέταση από τη δικαιοσύνη ενεργειών των αυστραλιανών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας από το 2005 ως το 2016.
Η αστυνομία δεν διευκρίνισε την ταυτότητα του στρατιωτικού τον οποίο έθεσε υπό κράτηση, αναφέροντας μόνο πως είναι 47 ετών· σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου ABC, πρόκειται για πρώην υπαξιωματικό των ειδικών δυνάμεων, τον δεκανέα Μπεν Ρόμπερτς-Σμιθ, παρασημοφορημένο με τον Σταυρό της Βικτόριας, την κορυφαία στρατιωτική διάκριση στη χώρα, μεταξύ άλλων τιμών.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της αστυνομίας, ο πρώην στρατιωτικός συνελήφθη σήμερα σε αεροδρόμιο του Σίδνεϊ κι αναμενόταν να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου μέσα στην ημέρα. Κατηγορείται για πέντε εγκλήματα πολέμου, φόνους που είχαν διαπραχτεί τον Απρίλιο του 2009 και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2012 στην αφγανική επαρχία Ουρουζγκάν (κεντρικά).
«Τα θύματα δεν εμπλέκονταν στις εχθροπραξίες τη στιγμή των φερόμενων δολοφονιών τους στο Αφγανιστάν», τόνισε η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας Κρίσι Μπάρετ. Σύμφωνα με την ίδια, «τα θύματα σκοτώθηκαν από τον κατηγορούμενο ή κατωτέρους του που ενεργούσαν βάσει διαταγών του».
Πρώην μέλος του Special Air Service Regiment, μονάδας των ειδικών δυνάμεων του στρατού της Αυστραλίας, ο Μπεν Ρόμπερτς-Σμιθ προβαλλόταν άλλοτε ως ήρωας πολέμου στη χώρα του.
Όμως η φήμη του αμαυρώθηκε το 2018, όταν σειρά άρθρων στον Τύπο τον συνέδεσε, για πρώτη φορά, με δολοφονίες άοπλων Αφγανών αιχμαλώτων από Αυστραλούς στρατιωτικούς, κάτι που διέψευσε. Όμως έχασε στη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση μετά τις διώξεις και αγωγές που άσκησε εναντίον των μέσων ενημέρωσης που τον συνέδεσαν με την υπόθεση.
Τον Μάρτιο του 2023, άλλος πρώην στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων της Αυστραλίας συνελήφθη για φερόμενο έγκλημα πολέμου στο Αφγανιστάν. Η δίκη του προγραμματίζεται να γίνει τον Φεβρουάριο του 2027 σε κακουργιοδικείο της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.
Η Αυστραλία είχε αναπτύξει συνολικά 39.000 στρατιωτικούς στο Αφγανιστάν σε περίοδο δυο δεκαετιών, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του NATO εναντίον της Αλ Κάιντα, των Ταλιμπάν και άλλων.
BREAKING: Ben Roberts-Smith has been arrested in relation to multiple war crimes, reports say. The AFP and the Office of the Special Investigator will address the media on Tuesday afternoon following the arrest of a former 'Australian Defence Force member' at Sydney Airport.
