Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Οι ρωσικές επιθέσεις με drone κατά αμάχων στην Ουκρανία συνιστούν εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ
Οι ρωσικές επιθέσεις με drone κατά αμάχων στην Ουκρανία συνιστούν εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ
Επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρει ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε συστηματικά drone για να στοχοποιήσει αμάχους και πολιτικά αντικείμενα
Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου συνιστούν οι ρωσικές επιθέσεις με drone κατά αμάχων στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.
Η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή για την Ουκρανία, ένα ανεξάρτητο όργανο που αναφέρεται στον ΟΗΕ, σημειώνει σε έκθεσή της αυτήν την εβδομάδα ότι οι ρωσικές δυνάμεις, υπό κεντρική διοίκηση, χρησιμοποίησαν συστηματικά drone για να «στοχοποιήσουν εκ προθέσεως άμαχους και πολιτικά αντικείμενα, προκαλώντας βλάβες και καταστροφές».
Η έκθεση, όπως αναφέρει ο Guardian, επικεντρώνεται σε Χερσώνα, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόβσκ, τρεις περιφέρειες που βρίσκονται κοντά στη γραμμή του μετώπου και τον τελευταίο χρόνο δέχονται εντατικές επιθέσεις με drone.
Στην περιοχή αυτή, η γραμμή του μετώπου ακολουθεί τον ποταμό Δνείπερο. Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, η Ρωσία πλήττει μέσω drone αμάχους και τα σπίτια τους, σημεία συγκέντρωσης, χώρους διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας και κρίσιμες υποδομές που εξυπηρετούν αμάχους. Συχνά, τα ίδια σημεία δέχονται επαναλαμβανόμενες επιθέσεις. Οι χειριστές των drone έχουν επίσης στοχοποιήσει πληρώματα ασθενοφόρων και πυροσβέστες.
Οι Ρώσοι έχουν χρησιμοποιήσει διάφορα μοντέλα drone, συνήθως εξοπλισμένων με κάμερες και συστήματα καθοδήγησης. Κατά την πρόσκρουση, κάποια εκρήγνυνται, ενώ άλλα ρίχνουν εκρηκτικά από ψηλά. Τα συγκεκριμένα drone είναι μικρού μεγέθους, περιορισμένης εμβέλειας και χαμηλού κόστους και διαφέρουν από τα μακράς εμβέλειας που χρησιμοποιεί η Ρωσία για τον βομβαρδισμό πόλεων, σχεδόν κάθε βράδυ.
Σύμφωνα με τοπικές αρχές, πάνω από 200 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από τα συγκεκριμένα, περιορισμένης εμβέλειας drone στις τρεις περιφέρειες το τελευταίο έτος, ενώ 2.000 έχουν τραυματιστεί. Οι συντάκτες της έκθεσης πραγματοποίησαν περισσότερες από 200 συνεντεύξεις και εξέτασαν πάνω από 500 βίντεο αποδεικτικά στοιχεία.
Η έκθεση αναφέρει ότι οι επιθέσεις με drone συνιστούν ανθρωποκτονία και το έγκλημα πολέμου της εκ προθέσεως στοχοποίησης αμάχων. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι επιθέσεις εντάσσονται «σε συντονισμένη πολιτική εκδίωξης αμάχων από τις περιοχές αυτές και συνιστούν το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της αναγκαστικής μετακίνησης πληθυσμού».
Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, μέρος της ρωσικής τακτικής είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον τρόμου και να εξαναγκαστούν οι άμαχοι να εγκαταλείψουν τις περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου.
Μια γυναίκα που ζει σε περιοχή που δέχεται συχνά επιθέσεις με drones περιέγραψε τον ψυχολογικό αντίκτυπο, λέγοντας: «Είναι λες και παίζεις λόττο. Θα περάσει drone ή όχι; Πας για ύπνο και δεν ξέρεις αν θα σκοτωθείς ή θα ξυπνήσεις το πρωί».
Η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή για την Ουκρανία, ένα ανεξάρτητο όργανο που αναφέρεται στον ΟΗΕ, σημειώνει σε έκθεσή της αυτήν την εβδομάδα ότι οι ρωσικές δυνάμεις, υπό κεντρική διοίκηση, χρησιμοποίησαν συστηματικά drone για να «στοχοποιήσουν εκ προθέσεως άμαχους και πολιτικά αντικείμενα, προκαλώντας βλάβες και καταστροφές».
Η έκθεση, όπως αναφέρει ο Guardian, επικεντρώνεται σε Χερσώνα, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόβσκ, τρεις περιφέρειες που βρίσκονται κοντά στη γραμμή του μετώπου και τον τελευταίο χρόνο δέχονται εντατικές επιθέσεις με drone.
Τα ρωσικά πλήγματα
Στην περιοχή αυτή, η γραμμή του μετώπου ακολουθεί τον ποταμό Δνείπερο. Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, η Ρωσία πλήττει μέσω drone αμάχους και τα σπίτια τους, σημεία συγκέντρωσης, χώρους διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας και κρίσιμες υποδομές που εξυπηρετούν αμάχους. Συχνά, τα ίδια σημεία δέχονται επαναλαμβανόμενες επιθέσεις. Οι χειριστές των drone έχουν επίσης στοχοποιήσει πληρώματα ασθενοφόρων και πυροσβέστες.
Οι Ρώσοι έχουν χρησιμοποιήσει διάφορα μοντέλα drone, συνήθως εξοπλισμένων με κάμερες και συστήματα καθοδήγησης. Κατά την πρόσκρουση, κάποια εκρήγνυνται, ενώ άλλα ρίχνουν εκρηκτικά από ψηλά. Τα συγκεκριμένα drone είναι μικρού μεγέθους, περιορισμένης εμβέλειας και χαμηλού κόστους και διαφέρουν από τα μακράς εμβέλειας που χρησιμοποιεί η Ρωσία για τον βομβαρδισμό πόλεων, σχεδόν κάθε βράδυ.
Πάνω από 200 άμαχοι σκοτώθηκαν τον τελευταίο χρόνο
Σύμφωνα με τοπικές αρχές, πάνω από 200 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από τα συγκεκριμένα, περιορισμένης εμβέλειας drone στις τρεις περιφέρειες το τελευταίο έτος, ενώ 2.000 έχουν τραυματιστεί. Οι συντάκτες της έκθεσης πραγματοποίησαν περισσότερες από 200 συνεντεύξεις και εξέτασαν πάνω από 500 βίντεο αποδεικτικά στοιχεία.
Η έκθεση αναφέρει ότι οι επιθέσεις με drone συνιστούν ανθρωποκτονία και το έγκλημα πολέμου της εκ προθέσεως στοχοποίησης αμάχων. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι επιθέσεις εντάσσονται «σε συντονισμένη πολιτική εκδίωξης αμάχων από τις περιοχές αυτές και συνιστούν το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της αναγκαστικής μετακίνησης πληθυσμού».
Περιβάλλον τρόμου
Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, μέρος της ρωσικής τακτικής είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον τρόμου και να εξαναγκαστούν οι άμαχοι να εγκαταλείψουν τις περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου.
Μια γυναίκα που ζει σε περιοχή που δέχεται συχνά επιθέσεις με drones περιέγραψε τον ψυχολογικό αντίκτυπο, λέγοντας: «Είναι λες και παίζεις λόττο. Θα περάσει drone ή όχι; Πας για ύπνο και δεν ξέρεις αν θα σκοτωθείς ή θα ξυπνήσεις το πρωί».
Η Ρωσία επανειλημμένα έχει αρνηθεί ότι στοχοποιεί αμάχους. Όμως, στα σχεδόν 4 χρόνια πολέμου, ρωσικοί πύραυλοι και drone έχουν πλήξει αστικές περιοχές.
Οι ρωσικές αρχές αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την έρευνα του ΟΗΕ. Οι συντάκτες ανέφεραν ότι ήθελαν επίσης να εξετάσουν ρωσικούς ισχυρισμούς για ουκρανικές επιθέσεις με drone σε περιοχές υπό ρωσική κατοχή, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω της έλλειψης συνεργασίας από τη Μόσχα.
«Η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να μη αναγνωρίζει την Επιτροπή και 35 γραπτά αιτήματα για πρόσβαση, πληροφορίες και συναντήσεις παραμένουν αναπάντητα», αναφέρει η έκθεση.
Ειδήσεις σήμερα
Το Μ1117, ο Κένταυρος, ο Υπερίων και η Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα νέα οπλικά συστήματα που εντυπωσίασαν στην Θεσσαλονίκη
Η Σώτη Τριανταφύλλου στον Δανίκα: Όσα γίνονται στη Γαλλία δείχνουν τον αυτοκτονικό πειρασμό της Δύσης
Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
Οι ρωσικές αρχές αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την έρευνα του ΟΗΕ. Οι συντάκτες ανέφεραν ότι ήθελαν επίσης να εξετάσουν ρωσικούς ισχυρισμούς για ουκρανικές επιθέσεις με drone σε περιοχές υπό ρωσική κατοχή, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω της έλλειψης συνεργασίας από τη Μόσχα.
«Η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να μη αναγνωρίζει την Επιτροπή και 35 γραπτά αιτήματα για πρόσβαση, πληροφορίες και συναντήσεις παραμένουν αναπάντητα», αναφέρει η έκθεση.
Ειδήσεις σήμερα
Το Μ1117, ο Κένταυρος, ο Υπερίων και η Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα νέα οπλικά συστήματα που εντυπωσίασαν στην Θεσσαλονίκη
Η Σώτη Τριανταφύλλου στον Δανίκα: Όσα γίνονται στη Γαλλία δείχνουν τον αυτοκτονικό πειρασμό της Δύσης
Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα