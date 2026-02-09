Καταδίκη 45 ετών για εγκλήματα πολέμου προτείνουν οι εισαγγελείς του ειδικού δικαστηρίου για τον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου
Ο Χασίμ Θάτσι και τρεις πρώην διοικητές του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (KLA) κατηγορούνται για διώξεις, δολοφονίες, βασανιστήρια και εξαφανίσεις ατόμων κατά την εξέγερση του 1998-1999

Ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι, είχε τον έλεγχο των αλβανικών αντάρτικων δυνάμεων και ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου, ανέφεραν οι εισαγγελείς του Ειδικού Δικαστηρίου σήμερα και πρότειναν να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης 45 ετών.

Ο Θάτσι και τρεις πρώην διοικητές του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (KLA) κατηγορούνται για διώξεις, δολοφονίες, βασανιστήρια και εξαφανίσεις ατόμων κατά την εξέγερση του 1998-1999 και αργότερα, η οποία οδήγησε τελικά στην ανεξαρτησία της περιοχής από τη Σερβία.

«Οι κατηγορούμενοι διέπραξαν εγκλήματα κατά των, θεωρούμενων από τους ίδιους, αντιπάλων τους για να πάρουν τον έλεγχο του Κοσόβου», δήλωσε η εισαγγελέας Κίμπερλι Γουέστ στο δικαστήριο της Χάγης.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το 1998 και το 1999 σκοτώθηκαν πάνω από 100 πολιτικοί αντίπαλοι και άτομα που θεωρούνταν συνεργάτες των σερβικών δυνάμεων ασφαλείας, ενώ εκατοντάδες άλλα κακοποιήθηκαν σε περίπου 50 στρατόπεδα κράτησης που διαχειριζόταν ο KLA.

«Η υπόθεση αυτή αφορά το στόχο που είχαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι να αποκτήσουν και να ασκήσουν τον έλεγχο σε ολόκληρο το Κόσοβο», τόνισε η Γουέστ στο ειδικό δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στο Κόσοβο, σε μία δίκη που διήρκησε σχεδόν τρία χρόνια.

Ο 57χρονος Θάτσι, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός, υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος του ανεξάρτητου Κοσόβου από το 2008 έως το 2020, καθώς και οι συγκρατούμενοί του αρνούνται όλες τις κατηγορίες.

Οι δικηγόροι, οι τελικές αγορεύσεις των οποίων αναμένονται μεθαύριο Τετάρτη, υποστήριξαν νωρίτερα ότι ο Θάτσι δεν είχε πραγματική εξουσία στον KLA και τους στρατιωτικούς του διοικητές κατά τη διάρκεια της εξέγερσης και της περιόδου που ακολούθησε.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Θάτσι και οι άλλοι ηγέτες του KLA διεξήγαγαν βίαιη εκστρατεία κατά των πολιτικών αντιπάλων τους, καθώς και κατά των μειονοτήτων Σέρβων και Ρομά, για να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο του Κοσόβου.

Τα περισσότερα θύματα των διώξεων ανήκαν στο 90% της εθνοτικής αλβανικής πλειονότητας του Κοσόβου, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Το Ειδικό Δικαστήριο για το Κόσοβο συγκροτήθηκε το 2015 για να εξετάσει υποθέσεις σε βάρος πρώην ανταρτών του KLA για εγκλήματα πολέμου.

Κάποιοι Κοσοβάροι θεωρούν ότι το δικαστήριο μεροληπτεί εις βάρος του KLA, ενώ θεωρούν τους ηγέτες του ήρωες, που απελευθέρωσαν το Κόσοβο από τον καταπιεστικό σερβικό έλεγχο, όπως υποστηρίζουν.
