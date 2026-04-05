Η Χαμάς απορρίπτει τον αφοπλισμό της

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι το να εγείρεται το θέμα του αφοπλισμού της με «ωμό τρόπο» είναι μια απόπειρα να συνεχιστεί η γενοκτονία, όπως την αποκάλεσε, του παλαιστινιακού λαού.Σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής οργάνωσης είπε ότι δεν θα αποδεχθεί τέτοια αιτήματα, τα οποία χαρακτήρισε «απαράδεκτα» κάτω «από οιεσδήποτε συνθήκες».Υπενθυμίζεται πως το Συμβούλιο Ειρήνης είχε παρουσιάσει τον Μάρτιο το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα . Το σχέδιο ακολουθεί ένα χρονοδιάγραμμα που ξεκινά με την ανάληψη του ελέγχου ασφαλείας της Γάζας από επιτροπή Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ, και ολοκληρώνεται με την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων «μόλις επιβεβαιωθεί ότι η Γάζα δεν έχει οπλισμό».Ο αφοπλισμός της Χαμάς παραμένει κρίσιμο αγκάθι στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου. Η Χαμάς εδώ και καιρό απορρίπτει τα αιτήματα να παραδώσει τα όπλα, που εκτιμάται ότι κυρίως έχουν μεταφερθεί και έχουν αποθηκευτεί σε σήραγγες στη Γάζα. Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν θα συμφωνήσει να αποχωρήσει από τη Γάζα, εάν δεν προηγηθεί πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς.Το σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης περιλαμβάνει δύο στοιχεία: ένα έγγραφο 12 σημείων με τίτλο «Βήματα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Ειρηνευτικού Σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα» και ένα χρονοδιάγραμμα πέντε φάσεων στη διάρκεια του οποίου η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της σε διάστημα οκτώ μηνών.Το έγγραφο αναφέρει ότι όλες οι ένοπλες φατρίες στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων όπως ο Ισλαμικός Τζιχάντ, θα συμμετάσχουν σε διαδικασία αφοπλισμού υπό την εποπτεία Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, μιας ομάδας γνωστής ως Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG).«Η Γάζα θα κυβερνάται με βάση την αρχή "μία εξουσία, ένα νομικό σύστημα, ένας στρατός", όπου μόνο πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την (NCAG) μπορεί να κατέχουν όπλα και όλες οι ένοπλες φατρίες θα σταματήσουν τις στρατιωτικές δραστηριότητες», σύμφωνα με το έγγραφο.Η διαδικασία αφοπλισμού θα «επαληθευτεί από την Επιτροπή Επαλήθευσης Συλλογής Όπλων», ενός σώματος που θα δημιουργηθεί από τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον επικεφαλής απεσταλμένο του Συμβουλίου Ειρήνης, σύμφωνα με το έγγραφο.Η ανοικοδόμηση θα επιτραπεί μόνο σε περιοχές που θα χαρακτηριστούν αποστρατιωτικοποιημένες, αναφέρεται στο έγγραφο.Το σχέδιο των 12 σημείων δεν κάνει καμία αναφορά σε ίδρυση παλαιστινιακού κράτους ή ανεξαρτητοποίηση.Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου, κατά την η πρώτη φάση, που περιλαμβάνει 15 ημέρες, η NCAG θα αναλάβει τον έλεγχο της ασφάλειας και τον διοικητικό έλεγχο της Γάζας και θα ξεκινήσει προπαρασκευαστικά βήματα για τη συλλογή των όπλων.Στη δεύτερη φάση, ημέρες 16-40, το Ισραήλ θα απομακρύνει όλο τον βαρύ οπλισμό από περιοχές υπό τον έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων βαρέων πυροβόλων όπλων και τεθωρακισμένων, και θα αναπτυχθεί μια διεθνής δύναμη ασφαλείας.

Η τρίτη φάση, ημέρες 31-90, θα είναι η πιο εντατική: η Χαμάς θα παραδώσει όλα τα βαρέα όπλα της και τον στρατιωτικό εξοπλισμό στην NCAG και «θα επιτρέψει την καταστροφή όλων των σηράγγων, των εκρηκτικών και των στρατιωτικών υποδομών».



Στην τέταρτη φάση, ημέρες 91-250, οι αστυνομικές δυνάμεις της NCAG θα συγκεντρώσουν και θα καταγράψουν όλα τα εναπομείναντα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των τυφεκίων. Οι ισραηλινές δυνάμεις αρχίζουν να αποσύρονται σε φάσεις.



Η πέμπτη φάση περιγράφεται ως «τελική επαλήθευση» του αφοπλισμού και σε αυτή οι «ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται πλήρως από τη Γάζα με εξαίρεση την παρουσία τους σε μια περίμετρο ασφαλείας, και ξεκινούν οι προσπάθειες για ολοκληρωμένη ανοικοδόμηση».