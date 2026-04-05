Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πλήθος σε φεστιβάλ στη Λουζιάνα - Τουλάχιστον 20 τραυματίες, δείτε βίντεο
Πέντε άτομα σε σοβαρή κατάσταση - Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό
Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 5 σοβαρά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος συμμετεχόντων σε φεστιβάλ στην πόλη Νιου Ιμπίρια, στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.
Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με αφορμή τον εορτασμό της βουδιστικής πρωτοχρονιάς στο Λάος, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του σερίφη Ρεμπέκα Μελανσόν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη ο οδηγός ήταν μεθυσμένος και δεν πιστεύεται ότι πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια.
Ειδικότερα, ο έλεγχος έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 0,137%, όταν το όριο στις περισσότερες αμερικανικές πολιτείες είναι 0,08%.
Σε βάρος του 57χρονου Τοντ Λάντρι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας.
Front end damage is visible on the vehicle thought to be involved in New Iberia, Louisiana. https://t.co/COwvZHj62D pic.twitter.com/jK8tiH4sG5— Noteworthy News (@newsnoteworthy) April 4, 2026
Louisiana authorities respond to reports of several people injured after vehicle plows into Lao New Year's Parade in New Iberia pic.twitter.com/UNNL1NMdXD— The Post Millennial (@TPostMillennial) April 4, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα