Εμπρηστική επίθεση σε κτίριο εβραϊκής οργάνωσης στο βόρειο Λονδίνο: Καταστράφηκαν ολοσχερώς ασθενοφόρα, ακούστηκαν εκρήξεις
Εμπρηστική επίθεση σε κτίριο εβραϊκής οργάνωσης στο βόρειο Λονδίνο: Καταστράφηκαν ολοσχερώς ασθενοφόρα, ακούστηκαν εκρήξεις
Η υπόθεση εξετάζεται ως πιθανό αντισημιτικό έγκλημα μίσους - Η αστυνομία αναζητά τρεις υπόπτους και εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας
Έρευνα έχει ξεκινήσει η αστυνομία στο βόρειο Λονδίνο μετά από εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κτίριο στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν, όπου τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκουν σε εθελοντική εβραϊκή οργάνωση διάσωσης τυλίχθηκαν στις φλόγες.
Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως πιθανό αντισημιτικό έγκλημα μίσους.
Όπως μεταδίδει το SkyNews τα οχήματα ανήκουν στην οργάνωση Hatzolah Northwest, η οποία παρέχει επείγουσα ιατρική βοήθεια στην τοπική κοινότητα.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας έξι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες στο σημείο. Η υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 56 κλήσεις για τη φωτιά, με την πρώτη να καταγράφεται στις 1:40 π.μ., ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 3:00 π.μ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τριών υπόπτων, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.
Οι αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία, ακόμη και ανώνυμα, προκειμένου να συμβάλει στον εντοπισμό των δραστών.
Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως πιθανό αντισημιτικό έγκλημα μίσους.
Όπως μεταδίδει το SkyNews τα οχήματα ανήκουν στην οργάνωση Hatzolah Northwest, η οποία παρέχει επείγουσα ιατρική βοήθεια στην τοπική κοινότητα.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας έξι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες στο σημείο. Η υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 56 κλήσεις για τη φωτιά, με την πρώτη να καταγράφεται στις 1:40 π.μ., ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 3:00 π.μ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Δείτε βίντεο:
🚨 BREAKING FOOTAGE: Surveillance video captured 3 suspects on camera setting four ambulances in Golders Green, London, ablaze tonight.— Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026
The ambulances belong to Hatzola - a volunteer Jewish emergency service providing 24/7 medical aid
Μεγάλες ζημιές στην περιοχήΚατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκαν εκρήξεις από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν στα ασθενοφόρα, προκαλώντας ζημιές σε παράθυρα γειτονικών κτιρίων και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τριών υπόπτων, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.
Οι αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία, ακόμη και ανώνυμα, προκειμένου να συμβάλει στον εντοπισμό των δραστών.
