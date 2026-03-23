Telegraph: Το Ισραήλ «βλέπει» το Ιράν πίσω από την επίθεση σε κτίριο εβραϊκής οργάνωσης στο βόρειο Λονδίνο
Το Ισραήλ «βλέπει» το Ιράν να κρύβεται πίσω από την επίθεση με τέσσερα ασθενοφόρα καμένα έξω από κτίριο εβραϊκής οργάνωσης στο βόρειο Λονδίνο, όπως αποκαλύπτει η Telegraph.

Η εμπρηστική επίθεση σε τέσσερα ασθενοφόρα, που ανήκαν σε μια εβραϊκή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, είχε τα χαρακτηριστικά μιας επίθεσης που υποστηρίζεται από το Ιράν, δήλωσαν πηγές της ισραηλινής πρεσβείας στην Telegraph.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, η Μητροπολιτική Αστυνομία αντιμετωπίζει τον εμπρησμό ως έγκλημα μίσους και οι αστυνομικοί αναζητούν τρεις υπόπτους που εθεάθησαν σε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης να πλησιάζουν τα ασθενοφόρα στο Γκόλντερς Γκριν γύρω στη 1:45 π.μ. τη Δευτέρα.

«Η εμπρηστική επίθεση θα εγείρει ανησυχίες ότι το Ιράν εξαπολύει μια συντονισμένη εκστρατεία επιθέσεων σε όλη την Ευρώπη μετά από παρόμοια περιστατικά των τελευταίων εβδομάδων» αναφέρει η Telegraph. .

Όπως μετέδωσε το SkyNews τα οχήματα ανήκουν στην οργάνωση Hatzolah Northwest, η οποία παρέχει επείγουσα ιατρική βοήθεια στην τοπική κοινότητα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας έξι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες στο σημείο. Η υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 56 κλήσεις για τη φωτιά, με την πρώτη να καταγράφεται στις 1:40 π.μ., ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 3:00 π.μ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Μεγάλες ζημιές στην περιοχή

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκαν εκρήξεις από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν στα ασθενοφόρα, προκαλώντας ζημιές σε παράθυρα γειτονικών κτιρίων και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τριών υπόπτων, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Οι αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία, ακόμη και ανώνυμα, προκειμένου να συμβάλει στον εντοπισμό των δραστών.
Σχετικά Άρθρα

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

