Έρευνα του αμερικανικού στρατού για τα Apache που πετούσαν δίπλα στην πισίνα του Kid Rock ενώ αυτός χαιρετούσε, δείτε βίντεο
Τα δύο ελικόπτερα AH-64 καταγράφηκαν σε βίντεο από τον μουσικό στο σπίτι του στο Νάσβιλ - Εγείρονται ερωτήματα για το αν η πτήση πραγματοποιήθηκε εντός των προβλεπόμενων διαδικασιών
Ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε διοικητική αξιολόγηση μετά την κυκλοφορία δύο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Kid Rock, στα οποία εμφανίζονται δύο ελικόπτερα AH-64 Apache να αιωρούνται σε χαμηλό ύψος κοντά στην πισίνα της κατοικίας του σε λόφο με θέα τον ορίζοντα του Νάσβιλ. Στα πλάνα, ο μουσικός φαίνεται να χειροκροτεί, να χαιρετά στρατιωτικά και να υψώνει τη γροθιά του προς τα πληρώματα των ελικοπτέρων.
Ο Kid Rock, γνωστός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε στην ανάρτησή του ότι πρόκειται για «ένα επίπεδο σεβασμού που ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια δεν θα γνωρίσει ποτέ», προσθέτοντας: «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική και όλους όσους έκαναν την υπέρτατη θυσία υπερασπιζόμενοι τη χώρα τους». Η αναφορά του αφορούσε τον Γκάβιν Νιούσομ, Δημοκρατικό κυβερνήτη που έχει επανειλημμένα συγκρουστεί πολιτικά με τον Ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς εγείρονται ερωτήματα για το αν η πτήση πραγματοποιήθηκε εντός των προβλεπόμενων διαδικασιών και κανονισμών.
Σύμφωνα με τον ταγματάρχη Τζόναθαν Μπλες, αξιωματικό δημοσίων υποθέσεων της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, δεν υπήρξε κανένα επίσημο αίτημα από τον μουσικό προς τον στρατό για να πετάξουν τα ελικόπτερα πάνω από την κατοικία του. Η μεραρχία εδρεύει στο Φορτ Κάμπελ, κοντά στα σύνορα του Τενεσί με το Κεντάκι, και πραγματοποιεί συχνά εκπαιδευτικές πτήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Νάσβιλ.
Τα ίδια ελικόπτερα πέταξαν επίσης πάνω από διαδήλωση με σύνθημα «No Kings» κατά της κυβέρνησης Τραμπ, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στο Νάσβιλ. Ωστόσο, ο Μπλες διευκρίνισε ότι η εκπαιδευτική πτήση δεν συνδεόταν με τη συγκεκριμένη κινητοποίηση.
Σε γραπτή ανακοίνωση ο αμερικανικός στρατός τόνισε: «Οι πιλότοι του στρατού οφείλουν να τηρούν τα αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και επαγγελματισμού καθώς και τους καθιερωμένους κανονισμούς πτήσεων. Βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική αξιολόγηση για την αποστολή, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις του εναέριου χώρου. Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις».
This is a level of respect that shit for brains Governor of California will never know. God Bless America and all those who have made the ultimate sacrifice to defend her. 🇺🇸 🙏 pic.twitter.com/iD5mmkaXv1— KidRock (@KidRock) March 28, 2026
