Δείτε βίντεο: Φωτιά πήρε κινητήρας αεροπλάνου λίγο μετά την απογείωση στη Βραζιλία
Το πλήρωμα του αεροσκάφους έκανε αναγκαστική προσγείωση ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Πτήση της Delta Airlines αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Βραζιλία, αφού προέκυψε πρόβλημα στον κινητήρα λίγο μετά την απογείωση και έπιασε φωτιά. Η πτήση DL104, η οποία είχε προορισμό την Ατλάντα, παρουσίασε μηχανική δυσλειτουργία στον αριστερό κινητήρα,  καθώς το αεροσκάφος απογειωνόταν από το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο, αναφέρει η New York Post

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που σπινθήρες εκτοξεύονται κάτω από το φτερό του αεροσκάφους, τη στιγμή που οι τροχοί αποκολλώνται από τον διάδρομο απογείωσης, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Η αεροπορική εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε «μηχανικό πρόβλημα». Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου, το αεροσκάφος τύπου Airbus A330-300 προσγειώθηκε με ασφάλεια και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις ARFF (Aircraft Rescue and Firefighting – Υπηρεσία Διάσωσης και Πυρόσβεσης Αεροσκαφών).

Μετά την προσγείωση, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.

«Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την υψηλότερη προτεραιότητά μας. Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την καθυστέρηση στο ταξίδι τους», ανέφερε η εταιρεία.

MOTOR ESQUERDO DO A330 DA DELTA EXPLODE DURANTE A DECOLAGEM
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή των μελών του πληρώματος.
Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

COSMOTE TELEKOM: Νέες υποδομές Data Center φέρνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στις επιχειρήσεις

Οι σύγχρονες ψηφιακές υποδομές της COSMOTE TELEKOM προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης δεδομένων και προηγμένων εφαρμογών, με μεγαλύτερη ευελιξία, ασφάλεια και χωρίς υψηλές αρχικές επενδύσεις.

