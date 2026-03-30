Με πολεμική κεφαλή ουκρανικό drone που εξετράπη της πορείας του και συνετρίβη στη Φινλανδία, δηλώνουν οι Αρχές

🇫🇮 The President of Finland has confirmed that one of the drones that violated Finnish airspace was Ukrainian



President Alexander Stubb said that two drones deviated from their course in the morning and entered Finland’s airspace. According to him, one of them was Ukrainian.… https://t.co/uQuZWatrwS pic.twitter.com/ma1e5du1Bu — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2026

Ukraine says it has apologized to Finland after two Ukrainian drones crashed in the country over the weekend, according to AFP. — Open Source Intel (@Osint613) March 30, 2026 Κλείσιμο

Ένα ουκρανικό drone που συνετρίβη χθες στη Φινλανδία έφερε πολεμική κεφαλή, που δεν εξερράγη, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση, ανακοίνωσε σήμερα η φινλανδική αστυνομία, μετά την χθεσινή είσοδο αγνώστου αριθμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της χώρας Το Κίεβο δήλωσε ότι ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και ότι το drone που εκτοξεύτηκε κατά τον πόλεμό του κατά της Ρωσίας, εξετράπη, πιθανότατα λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών από ρωσικές δυνάμεις.Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από τη συντριβή στη νοτιοανατολική Φινλανδία.Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου Ουκρανίας - Ρωσίας που κάτι τέτοιο συμβαίνει στη Φινλανδία, που συνορεύει με τη Ρωσία.Η Ουκρανία έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και οδούς εξαγωγών, ορισμένες φορές κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει την πολεμική οικονομία της Μόσχας.«Το UAV (μη επανδρωμένο αεροσκάφος) που κατέπεσε βόρεια της Κόβολα διαπιστώθηκε, σε προκαταρκτική εκτίμηση των αρχών, ότι έφερε μια μη εκραγείσα κεφαλή», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της η φινλανδική αστυνομία.Ταυτοποιήθηκε ως ένα ουκρανικό drone AN196, με άνοιγμα φτερών 6,7 μέτρα, και καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.Θραύσματα από ένα δεύτερο drone, που πιστεύεται επίσης ότι είναι ουκρανικό, βρέθηκαν στον δήμο Λουουμάκι, ανατολικά της πόλης Κόβολα, και οι αστυνομικοί ερευνούν αν εξερράγη κατά τη συντριβή του, πρόσθεσε η αστυνομία.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν κατευθύνθηκαν ουκρανικά drones προς τη Φινλανδία... Έχουμε ήδη ζητήσει συγγνώμη από τη φινλανδική πλευρά για αυτό το περιστατικό», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας.



Επικοινωνία Στουμπ -Ζελένσκι Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν το περιστατικό σε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα.



«Ο Άλεξ και εγώ βλέπουμε την κατάσταση με τον ίδιο τρόπο. Μοιραζόμαστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες», έγραψε ο Ζελένσκι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.