Με πολεμική κεφαλή ουκρανικό drone που εξετράπη της πορείας του και συνετρίβη στη Φινλανδία, δηλώνουν οι Αρχές
ΚΟΣΜΟΣ
Drone Φινλανδία Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Αλεξάντερ Στούμπ

Το περιστατικό συνέβη χθες όταν άγνωστος αριθμός drones εκ των οποίων ένα ήταν ουκρανικό εισήλθαν του εναέριου χώρου της Φινλανδίας με τον πρόεδρο της χώρας να επικοινωνεί σήμερα με τον Ζελένσκι

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα ουκρανικό drone που συνετρίβη χθες στη Φινλανδία έφερε πολεμική κεφαλή, που δεν εξερράγη, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση, ανακοίνωσε σήμερα η φινλανδική αστυνομία, μετά την χθεσινή είσοδο αγνώστου αριθμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της χώρας.

Το Κίεβο δήλωσε ότι ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και ότι το drone που εκτοξεύτηκε κατά τον πόλεμό του κατά της Ρωσίας, εξετράπη, πιθανότατα λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών από ρωσικές δυνάμεις. 

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από τη συντριβή στη νοτιοανατολική Φινλανδία.


Πρώτη φορά που drone εισέρχεται στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας

Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου Ουκρανίας - Ρωσίας που κάτι τέτοιο συμβαίνει στη Φινλανδία, που συνορεύει με τη Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και οδούς εξαγωγών, ορισμένες φορές κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει την πολεμική οικονομία της Μόσχας.

Κλείσιμο

«Το UAV (μη επανδρωμένο αεροσκάφος) που κατέπεσε βόρεια της Κόβολα διαπιστώθηκε, σε προκαταρκτική εκτίμηση των αρχών, ότι έφερε μια μη εκραγείσα κεφαλή», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της η φινλανδική αστυνομία.

Ταυτοποιήθηκε ως ένα ουκρανικό drone AN196, με άνοιγμα φτερών 6,7 μέτρα, και καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.

Θραύσματα και από δεύτερο drone, φέρεται να είναι ουκρανικό

Θραύσματα από ένα δεύτερο drone, που πιστεύεται επίσης ότι είναι ουκρανικό, βρέθηκαν στον δήμο Λουουμάκι, ανατολικά της πόλης Κόβολα, και οι αστυνομικοί ερευνούν αν εξερράγη κατά τη συντριβή του, πρόσθεσε η αστυνομία.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν κατευθύνθηκαν ουκρανικά drones προς τη Φινλανδία... Έχουμε ήδη ζητήσει συγγνώμη από τη φινλανδική πλευρά για αυτό το περιστατικό», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Επικοινωνία Στουμπ -Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν το περιστατικό σε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα.

«Ο Άλεξ και εγώ βλέπουμε την κατάσταση με τον ίδιο τρόπο. Μοιραζόμαστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες», έγραψε ο Ζελένσκι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης