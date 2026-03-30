Διοικητής Τράπεζας της Γαλλίας: Η Ευρώπη είναι καλύτερα προετοιμασμένη, σε σύγκριση με το 2008, για μία διεθνή οικονομική κρίση
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλρούα ντε Γκαλό, με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι σήμερα καλύτερα προετοιμασμένη, σε σύγκριση με το 2008, για να αντιμετωπίσει μία διεθνή οικονομική κρίση, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν με την μέγιστη προσοχή τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηματαγορές.

Ο Φρανσουά Βιλρούα ντε Γκαλό, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα La Stampa, υπογράμμισε ότι, σε αντίθεση με το 2007 και το 2008 που πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες έφτασαν στα πρόθυρα της πτώχευσης, σήμερα ανάλογο ενδεχόμενο δεν υφίσταται λόγω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης των ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς και των ευρωπαϊκών μηχανισμών επιτήρησης του τραπεζικού συστήματος.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας επισήμανε ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα αμερικανικά χρηματιστήρια, όπως και στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Οι συστημικοί κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά στην Ευρωπαΐκή Ενωση, ανέφερε ο Φρανσουά Βιλρούα ντε Γκαλό, σημειώνοντας ότι ως ένα βαθμό αυτό οφείλεται στις τάσεις για απορρύθμιση που παρατηρούνται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ερωτηθείς αν επίκειται παρέμβαση της Ευρωπαΐκής Κεντρικής Τράπεζας στο ζήτημα των επιτοκίων, ο Γάλλος τραπεζίτης είπε ότι είναι αυτή τη στιγμή «πρόωρο να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη».
