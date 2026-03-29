Ο πρόεδρος του Ισραήλ επέστρεψε στον Νετανιάχου τον φάκελο για την απονομή χάριτος, ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία
Συμπληρωματικά στοιχεία από το Τμήμα Χαρίτων του υπουργείου Δικαιοσύνης ζήτησε η νομική σύμβουλος του προέδρου του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, Μιχάλ Τζουκ, στο πλαίσιο εξέτασης του αιτήματος χάριτος που υπέβαλε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη δίκη διαφθοράς που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η νομική σύμβουλος του προέδρου του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, Μιχάλ Τζουκ, ζήτησε «πρόσθετο συμπληρωματικό υλικό» από το Τμήμα Χαρίτων του υπουργείου Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της εξέτασης του αιτήματος χάριτος που υπέβαλε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για την υπόθεση διαφθοράς που εκκρεμεί εις βάρος του, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.
«Ζήτησε συμπληρωματικό υλικό»
«Η Προεδρία ζήτησε συμπληρωματικό υλικό από το τμήμα σχετικά με προηγούμενα στην άσκηση της εξουσίας απονομής χάριτος πριν από την ολοκλήρωση ποινικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων που συνδέονταν με διπλωματικές πρωτοβουλίες ή συμφωνίες απελευθέρωσης ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
«Παρά τις σαφείς διαφορές μεταξύ των υποθέσεων, τα ζητούμενα στοιχεία σχετίζονται με την ίδια την άσκηση της εξουσίας απονομής χάριτος κατά τη διάρκεια μιας εν εξελίξει νομικής διαδικασίας», συνεχίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «το αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της επαγγελματικής αξιολόγησης πριν από τη διαμόρφωση σύστασης προς τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη οποιασδήποτε θέσης σχετικά με το αίτημα».
«Μετά την παραλαβή των ζητούμενων απαντήσεων, η εξέταση του αιτήματος θα συνεχιστεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες», προσθέτει η προεδρία.
Ιδιαίτερα προβληματική και πρωτοφανής περίπτωση
Το Τμήμα Χαρίτων ολοκλήρωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα νομικό υπόμνημα σχετικά με το αίτημα χάριτος του Νετανιάχου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ιδιαίτερα προβληματική και πρωτοφανής περίπτωση, δεδομένου ότι η δίκη του πρωθυπουργού βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, ούτε παραδοχή ενοχής ή έκφραση μεταμέλειας.
Το τμήμα σημείωσε επίσης ότι το αίτημα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε επιχειρήματα δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται με ζητήματα διπλωματίας και ασφάλειας, τα οποία, όπως ανέφερε, δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η απονομή χάριτος σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να πλήξει την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου.
