Θύματα του Επστάιν κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ και της Google για την αποκάλυψη των ονομάτων τους
ΚΟΣΜΟΣ
Τζέφρι Επστάιν Google σεξουαλικά εγκλήματα Τεχνητή Νοημοσύνη

Θύματα του Επστάιν κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ και της Google για την αποκάλυψη των ονομάτων τους

Το υπουργείο Δικαιοσύνης «αποκάλυψε τις ταυτότητες περίπου 100 θυμάτων του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, αναφέρεται στην αγωγή

Θύματα του Επστάιν κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ και της Google για την αποκάλυψη των ονομάτων τους
2 ΣΧΟΛΙΑ
Θύματα του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη φυλακή, υπέβαλαν χθες αγωγή κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Google μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους κατά λάθος σε έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τον Ιανουάριο, το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερα από τρία εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με την έρευνα για τον Αμερικανό χρηματιστή, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεών του με εξέχουσες προσωπικότητες.

Αλλά αυτά τα έγγραφα περιελάμβαναν τα ονόματα θυμάτων που υποτίθεται ότι θα παρέμεναν ανώνυμα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης «αποκάλυψε τις ταυτότητες περίπου 100 θυμάτων του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, δημοσιεύοντας τα προσωπικά τους στοιχεία και αποκαλύπτοντάς τα σε ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρεται στην αγωγή, την οποία είδε το AFP και η οποία κατατέθηκε σε δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο.

«Ακόμα και αφού η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι αυτή η αποκάλυψη παραβίαζε τα δικαιώματα των θυμάτων και αφαίρεσε τις πληροφορίες, διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η Google τις αναδημοσιεύουν συνεχώς, αρνούμενες τα αιτήματα των θυμάτων για αφαίρεσή τους», ισχυρίζονται οι ενάγουσες. Η Google συνεχίζει να εμφανίζει τα προσωπικά στοιχεία των θυμάτων στα αποτελέσματα αναζήτησης και στο περιεχόμενο που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με την αγωγή.

Οι δημοσιογράφοι των New York Times βρήκαν επίσης δεκάδες γυμνές φωτογραφίες ανθρώπων σε αυτά τα αρχεία, στα οποία ήταν ορατά τα πρόσωπά τους.

Ο Τζέφρι Επστάιν συνελήφθη και κατηγορήθηκε τον Ιούλιο του 2019 για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και εκβιασμό. Βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στις 10 Αυγούστου 2019, εν αναμονή της δίκης. Η νεκροψία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

Έχοντας ήδη κατηγορηθεί περισσότερο από μια δεκαετία νωρίτερα στη Φλόριντα για σεξουαλική διακίνηση και προσέλκυση ανηλίκων για πορνεία, είχε καταδικαστεί το 2008 δηλώνοντας ένοχος και διαπραγματεύθηκε ευνοϊκή ποινή φυλάκισης 13 μηνών.

Κλείσιμο
«Τα θύματα αντιμετωπίζουν τώρα ένα νέο τραύμα. Άγνωστοι τους τηλεφωνούν, τους στέλνουν email, θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ασφάλεια και τα κατηγορούν ότι είναι συνεργοί του Επστάιν, ενώ στην πραγματικότητα ήταν θύματά του», τονίζεται στην αγωγή.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης