Ρώσος μεγιστάνας έβαλε τέλος στη ζωή του αφού ενεπλάκη στην υπόθεση Επστάιν: Έλεγε «αδελφή ψυχή» την Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο Ουμάρ Τζαμπραϊλόφ βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στη Μόσχα - Ο διάλογος με την Γκισλέιν Μάξγουελ το 2001





Ο Τζαμπραϊλόφ, βρέθηκε νεκρός σε μια λίμνη αίματος με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι του γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας σύμφωνα με το ρωσικό μέσο Kommersant, το οποίο επικαλείται αστυνομικές πηγές που χαρακτήρισαν το περιστατικό ως πιθανή αυτοκτονία.















«Αγαπητή Γκισλέιν, επέστρεψα από το Λονδίνο και σχεδιάζω να έρθω στη Μόσχα. Θέλω πραγματικά να σε δω, αλλά πρέπει να ξέρω ακριβώς πότε θα φτάσεις, γιατί θέλω να σε φροντίσω και να κανονίσω τα πάντα για την υποδοχή σου. Σου εύχομαι τα καλύτερα! Ουμάρ», ανέφερε το email, με ημερομηνία 24 Μαΐου.



Η Μάξγουελ απάντησε την επόμενη μέρα, γράφοντας: «Ουμάρ, συγγνώμη που δεν ήρθαμε την περασμένη εβδομάδα. Αποσπάστηκε η προσοχή μας και καταλήξαμε στη Γαλλία. Ωστόσο, ο Τζέφρι, ο Τομ και εγώ θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα, φτάνοντας την Παρασκευή. Θα είσαι εκεί και μπορούμε να συναντηθούμε; Ενημέρωσέ με. Ελπίζω να είσαι καλά. Γκισλέιν».



Ο 67χρονος



«Ήξερα τον Επστάιν. Μου τον σύστησε η Γκισλέιν Μάξγουελ, μια ψυχή αδελφή μου. Αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι ήταν συνεργάτες, ότι αυτή συμμετείχε στην εύρεση αυτών των κοριτσιών που τώρα είναι παντού στα μέσα ενημέρωσης. Λυπάμαι που η Γκισλέιν, η πιο γοητευτική γυναίκα, καταδικάστηκε σε ισόβια» είχε δηλώσει.



Ο Τζαμπραϊλόφ, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Τσετσενία, ήταν ιδιοκτήτης του Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center στη Μόσχα και διευθυντής μιας εταιρείας που εποπτεύει ρωσικά εμπορικά κέντρα ενώ είχε διατελέσει γερουσιαστής του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για τη Δημοκρατία του Βόρειου Καυκάσου από το 2004 έως το 2009.