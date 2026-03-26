Ερντογάν: Το κόστος του πολέμου το πληρώνουν πρώτα οι μουσουλμάνοι και μετά όλη η ανθρωπότητα
Ερντογάν: Το κόστος του πολέμου το πληρώνουν πρώτα οι μουσουλμάνοι και μετά όλη η ανθρωπότητα
Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι με τις ενέργειές του οδηγεί την περιοχή σε νέα κρίση, δηλώνοντας ότι «το δίκτυο γενοκτονίας, τυφλωμένο από μίσος, σπρώχνει την περιοχή μας σε μεγάλη καταστροφή»
Μήνυμα ενότητας στον μουσουλμανικό κόσμο και έντονη κριτική προς το Ισραήλ απηύθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του στη διευρυμένη συνεδρίαση των προέδρων των επαρχιακών οργανώσεων του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, υπογραμμίζοντας ότι οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επιβαρύνουν κυρίως τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς.
Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι με τις ενέργειές του οδηγεί την περιοχή σε νέα κρίση, δηλώνοντας ότι «το δίκτυο γενοκτονίας, τυφλωμένο από μίσος, σπρώχνει την περιοχή μας σε μεγάλη καταστροφή». Τόνισε ότι οι επιθέσεις πλήττουν αμάχους και παιδιά, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή βιώνει μία από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της.
Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής διχαστικών συζητήσεων που εντείνουν την ένταση μεταξύ λαών της περιοχής, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία απορρίπτει κάθε ρητορική που ενισχύει θρησκευτικές αντιπαραθέσεις. «Ρωτώ με πόνο ψυχής: ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δάκρυα που χύνονται στο Ισφαχάν και την Ταμπρίζ και σε εκείνα που χύνονται σε άλλες αδελφικές πόλεις της περιοχής; Τι διαφορά έχει αν ονομαζόμαστε Αλί, Μουρτέζα, Ομέρ, Αϊσέ, Ζεϊνέπ, Χασάν ή Χουσεΐν;», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ λαών και ότι δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη απέναντι στον πόνο των γειτονικών χωρών, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις πλήττουν υποδομές και ανθρώπινες ζωές ανεξαρτήτως εθνοτικής ή θρησκευτικής ταυτότητας. Επισήμανε επίσης ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις «ψυχολογικές επιχειρήσεις» που διεξάγονται μέσω κοινωνικών δικτύων και αντιτίθεται σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει στρατηγικές «διαίρει και βασίλευε».
Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην κατάσταση στο Λίβανο, δηλώνοντας ότι από τις 2 Μαρτίου περισσότεροι από 1.100 Λιβανέζοι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 1,165 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, ενώ επέκρινε το κλείσιμο του τεμένους Αλ-Άκσα, χαρακτηρίζοντάς το απαράδεκτο και υπογραμμίζοντας ότι οι μουσουλμάνοι δεν μπορεί να στερηθούν το δικαίωμα λατρείας στον ιερό χώρο.
«Η υπεράσπιση του τεμένους Αλ-Άκσα σημαίνει υπεράσπιση της ανθρωπότητας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι η Τουρκία δεν θα απομακρυνθεί από την εξωτερική πολιτική που βασίζεται στην ειρήνη και τη σταθερότητα.
Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα ακολουθεί τη σωστή στρατηγική, σημειώνοντας ότι τόσο το Ιράν όσο και οι χώρες του Κόλπου αναγνωρίζουν τη στάση της Άγκυρας. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η τουρκική οικονομία θα επιτύχει τους στόχους της, παρά τις συγκυριακές δυσκολίες.
«Κανείς δεν μπορεί να γονατίσει την Τουρκία. Θα δείτε ότι στο τέλος νικητής θα είναι μια Τουρκία σταθερή σαν βράχος. Νικητής θα είναι το τουρκικό έθνος με τα 86 εκατομμύρια πολίτες του. Νικητής θα είναι η αδελφοσύνη και η ειρήνη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία της με τη στήριξη των πολιτών.
Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι με τις ενέργειές του οδηγεί την περιοχή σε νέα κρίση, δηλώνοντας ότι «το δίκτυο γενοκτονίας, τυφλωμένο από μίσος, σπρώχνει την περιοχή μας σε μεγάλη καταστροφή». Τόνισε ότι οι επιθέσεις πλήττουν αμάχους και παιδιά, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή βιώνει μία από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της.
Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής διχαστικών συζητήσεων που εντείνουν την ένταση μεταξύ λαών της περιοχής, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία απορρίπτει κάθε ρητορική που ενισχύει θρησκευτικές αντιπαραθέσεις. «Ρωτώ με πόνο ψυχής: ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δάκρυα που χύνονται στο Ισφαχάν και την Ταμπρίζ και σε εκείνα που χύνονται σε άλλες αδελφικές πόλεις της περιοχής; Τι διαφορά έχει αν ονομαζόμαστε Αλί, Μουρτέζα, Ομέρ, Αϊσέ, Ζεϊνέπ, Χασάν ή Χουσεΐν;», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ λαών και ότι δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη απέναντι στον πόνο των γειτονικών χωρών, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις πλήττουν υποδομές και ανθρώπινες ζωές ανεξαρτήτως εθνοτικής ή θρησκευτικής ταυτότητας. Επισήμανε επίσης ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις «ψυχολογικές επιχειρήσεις» που διεξάγονται μέσω κοινωνικών δικτύων και αντιτίθεται σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει στρατηγικές «διαίρει και βασίλευε».
Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην κατάσταση στο Λίβανο, δηλώνοντας ότι από τις 2 Μαρτίου περισσότεροι από 1.100 Λιβανέζοι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 1,165 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, ενώ επέκρινε το κλείσιμο του τεμένους Αλ-Άκσα, χαρακτηρίζοντάς το απαράδεκτο και υπογραμμίζοντας ότι οι μουσουλμάνοι δεν μπορεί να στερηθούν το δικαίωμα λατρείας στον ιερό χώρο.
«Η υπεράσπιση του τεμένους Αλ-Άκσα σημαίνει υπεράσπιση της ανθρωπότητας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι η Τουρκία δεν θα απομακρυνθεί από την εξωτερική πολιτική που βασίζεται στην ειρήνη και τη σταθερότητα.
Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα ακολουθεί τη σωστή στρατηγική, σημειώνοντας ότι τόσο το Ιράν όσο και οι χώρες του Κόλπου αναγνωρίζουν τη στάση της Άγκυρας. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η τουρκική οικονομία θα επιτύχει τους στόχους της, παρά τις συγκυριακές δυσκολίες.
«Κανείς δεν μπορεί να γονατίσει την Τουρκία. Θα δείτε ότι στο τέλος νικητής θα είναι μια Τουρκία σταθερή σαν βράχος. Νικητής θα είναι το τουρκικό έθνος με τα 86 εκατομμύρια πολίτες του. Νικητής θα είναι η αδελφοσύνη και η ειρήνη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία της με τη στήριξη των πολιτών.
