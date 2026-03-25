O Eρντογάν πιέζει να μείνουν εκτός πολέμου τα κράτη του Κόλπου
Η Άγκυρα εντείνει τις επαφές στη Μέση Ανατολή, επιδιώκοντας να αποτρέψει την εμπλοκή των χωρών του Κόλπου στη σύγκρουση με το Ιράν
Η Τουρκία εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες με στόχο να αποτρέψει τη συμμετοχή των αραβικών κρατών του Κόλπου στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με πηγές με γνώση των εξελίξεων.
Η Άγκυρα έχει καλέσει τις χώρες του Κόλπου να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν πραγματοποίησε επισκέψεις στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, ενώ είχε και τηλεφωνικές επαφές με άλλους αξιωματούχους της περιοχής.
Παράλληλα, οι ισχυρότερες χώρες του Κόλπου — κυρίως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — εμφανίζονται ολοένα και πιο ανήσυχες από τις επιθέσεις του Ιράν, που έχουν ήδη πλήξει λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συμμετοχή τους στη σύγκρουση θεωρείται πιθανή μόνο σε περίπτωση που το Ιράν υλοποιήσει απειλές για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές ενέργειας και ύδρευσης στον Κόλπο — ένα ενδεχόμενο που παραμένει υψηλού ρίσκου.
«Δεν θέλουμε ο πόλεμος να μετατραπεί σε πόλεμο φθοράς μεταξύ των χωρών της περιοχής», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
«Αντίποινα, ιδίως κατά χωρών του Κόλπου, ενέχουν έναν τέτοιο κίνδυνο», πρόσθεσε.
