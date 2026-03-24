Αρχηγός γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων: Οι ΗΠΑ έχουν γίνει απρόβλεπτες, αποφάσισαν να επέμβουν στη Μέση Ανατολή χωρίς να ενημερώσουν
«Αυτό έχει αντίκτυπο στην ασφάλειά μας», ανέφερε σε δηλώσεις του ο πτέραρχος, Φαμπιάν Μαντόν
Ο αρχηγός των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε σήμερα (24/3) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει ένας απρόβλεπτος σύμμαχος, γεγονός που έχει αντίκτυπο στα συμφέροντα και στην ασφάλεια της Γαλλίας.
«Εκπλαγήκαμε από έναν αμερικανό σύμμαχο, ο οποίος παραμένει σύμμαχος, αλλά γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτος και δεν νοιάζεται καν να μας ενημερώσει όταν αποφασίζει να εξαπολύσει στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο πτέραρχος Φαμπιάν Μαντόν σε φόρουμ για την ασφάλεια και την άμυνα στο Παρίσι.
«Αυτό έχει αντίκτυπο στην ασφάλειά μας και έχει αντίκτυπο στα συμφέροντά μας», πρόσθεσε ο ίδιος.
«Επεμβήκαμε στο Αφγανιστάν έπειτα από αίτημα των Αμερικανών, οι οποίοι επικαλέσθηκαν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, και επέλεξαν να αποσυρθούν χωρίς να μας ενημερώσουν», δήλωσε επίσης ο πτέραρχος.
«Αποφάσισαν τώρα να επέμβουν στη Μέση Ανατολή χωρίς να μας ενημερώσουν. Εντούτοις η άμεση φροντίδα των γαλλικών ένοπλων δυνάμεων ήταν να βρουν λύσεις για να προστατεύσει η Γαλλία τους πολίτες της που βρίσκονταν στην περιοχή», πρόσθεσε.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
