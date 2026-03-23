Οι υπηρεσίες ασφαλείας συνιστούν την αναβολή των διελεύσεων πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανησυχία για την αύξηση των επιθέσεων
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Πλοία Εμπορικά πλοία Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ακραίο επίπεδο απειλής για τα πλοία - Συστάσεις για αποφυγή διελεύσεων και λιμενικών προσεγγίσεων στον Περσικό Κόλπο.

Μηνάς Τσαμόπουλος
Σε εξαιρετικά κρίσιμο επίπεδο παραμένει η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με τις τελευταίες εκτιμήσεις να κατατάσσουν τον κίνδυνο στο ανώτατο επίπεδο (5/5), υποδεικνύοντας ότι ένα σοβαρό περιστατικό θεωρείται πλέον εξαιρετικά πιθανό.

Παράλληλα, υψηλός (4/5) παραμένει ο κίνδυνος σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν, εντείνοντας την ανησυχία της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Οι αρμόδιες αρχές και οι υπηρεσίες ασφαλείας συνιστούν την αναβολή όλων των διελεύσεων μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς και την αποφυγή προσέγγισης σε κρίσιμα λιμάνια της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, η EOS Risk Group προτείνει αναστολή προσεγγίσεων σε λιμένες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων όπως η Fujairah, καθώς και σε όλα τα λιμάνια του Μπαχρέιν και του Κατάρ. Στη λίστα υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται επίσης το Salalah στο Ομάν και ο πετρελαϊκός σταθμός Basra στο Ιράκ.

Την ίδια στιγμή, αυξημένη προσοχή απαιτείται για λιμάνια όπως το Khor Fakkan, το Jebel Ali και το Sharjah στα ΗΑΕ, καθώς και το Qalhat στο Ομάν, όπου οι εταιρείες καλούνται να επανεξετάσουν τη σκοπιμότητα προσέγγισης ή αγκυροβολίας.

Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της EOS Intelligence (22 Μαρτίου), οι λιμενικές δραστηριότητες έχουν επανεκκινήσει στις περισσότερες περιοχές του Περσικού Κόλπου, ωστόσο σημαντικές εγκαταστάσεις παραμένουν εκτός λειτουργίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις της BAPCO στο Μπαχρέιν, ο τερματικός σταθμός Basra στο Ιράκ, καθώς και ενεργειακές υποδομές στο Κατάρ και τη Fujairah.

Αν και ορισμένα λιμάνια του Κατάρ, όπως το Ras Laffan, εμφανίζονται λειτουργικά, έχει ανασταλεί η παραγωγή LNG από την QatarEnergy, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η αύξηση των επιθέσεων.

Από την έναρξη της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου, τουλάχιστον 27 εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις ή έχουν αναφέρει περιστατικά «παρ’ ολίγον» πλήγματος στην ευρύτερη περιοχή.

Κλείσιμο
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα περισσότερα πλοία που συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά κινούνται προς ανατολάς, ενώ αρκετά εμφανίζουν σύνδεση με το Ιράν, στοιχείο που ενδέχεται να επηρεάζει την εκτίμηση κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό, συστήνεται στα πληρώματα να περιορίζουν την παρουσία σε εκτεθειμένα καταστρώματα, να ενισχύουν την επιτήρηση από τη γέφυρα και να είναι σε ετοιμότητα για άμεσες αλλαγές πορείας ή ταχύτητας, εφόσον απαιτηθεί.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης