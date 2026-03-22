Με το ποδήλατο στο δημαρχείο του Παρισιού μετά τη νίκη του ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, δείτε βίντεο
Στα χέρια των Σοσιαλιστών για άλλα έξι χρόνια θα μείνει ο δήμος του Παρισιού μετά την νίκη στις δημοτικές εκλογές του Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ο οποίος επικράτησε εύκολα έναντι της κεντροδεξιάς Ρασιντά Ντατί.

Ο εκλεγμένος δήμαρχος αποφάσισε να μεταβεί από το εκλογικό κέντρο στο δημαρχείο με ποδήλατο μαζί με υποστηρικτές του, δίνοντας από την αρχή του στίγμα του.


Σε αυτό φαίνεται ότι θα ακολουθήσει τα βήματα της προκατόχου του, Αν Ινταλγκό, που ήταν δήμαρχος για 12 χρόνια, αφήνοντας ένα έντονα «πράσινο» στίγμα.

Μετά τη βόλτα του με το Vélib’, ο Γκρεγκουάρ έγινε δεκτός με θέρμη από την Ινταλγκό.

Σε δηλώσεις του ο Γκρεγκουάρ είπε ότι «το Παρίσι θα είναι η καρδιά της αντίστασης» στην ένωση της Δεξιάς και της άκρας Δεξιάς, έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία.

Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι, όπου αναδείχθηκε νικητής εξασφαλίζοντας περισσότερο του 50% των ψήφων, είναι μία «πρόγευση» των επόμενων προεδρικών εκλογών, και «η μάχη θα είναι σφοδρή», δήλωσε ακόμη.
Σχετικά Άρθρα

