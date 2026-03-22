Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Οι Σοσιαλιστές κερδίζουν ξανά το Παρίσι, το κόμμα της Λεπέν δεν τα κατάφερε στη Μασσαλία
Γαλλία Παρίσι Ρασιντά Ντατί Δημοτικές εκλογές Αν Ινταλγκό

Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Οι Σοσιαλιστές κερδίζουν ξανά το Παρίσι, το κόμμα της Λεπέν δεν τα κατάφερε στη Μασσαλία

Η Κεντροδεξιά φαίνεται ότι κερδίζει μεγάλες πόλεις από την Αριστερά, όπως η Μπρεστ και η Μπαζανσόν - Ο Εντουάρ Φιλίπ επανεκλέγεται στη Χάβρη και κρατά ζωντανές τις ελπίδες του να είναι υποψήφιος στις προεδρικές του 2027

Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Οι Σοσιαλιστές κερδίζουν ξανά το Παρίσι, το κόμμα της Λεπέν δεν τα κατάφερε στη Μασσαλία
Νίκη στο Παρίσι για τον υποψήφιο των Σοσιαλιστών δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών που έγιναν σήμερα στη Γαλλία.

Τα αποτελέσματα σε όλη τη χώρα, όπως σημειώνει το Politico, θα είναι μια πρώτη ένδειξη για το τοπίο μέσα στο οποίο θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές την άνοιξη του 2027

Ο Εμανουέλ Γκεγκουάρ φαίνεται ότι επικρατεί με 53% έναντι του 38% για την υποψηφιότητα της κεντροδεξιάς πρώην υπουργού Ρασιντά Ντατί και 9% για την υποψήφια της Ανυπόκρακτης Γαλλίας, Σοφία Σικιρού.

Η παράταξη της Ντατί μάλλον περίμενε μικρότερη διαφορά στην κάλπη.

Ο νέος δήμαρχος φαίνεται ότι θα συνεχίσει την πολιτική της Αν Ινταλγκό, δημάρχου για 12 έτη, που άφησε ένα έντονο «πράσινο» αποτύπωμα στην πόλη. Συμβολική θα είναι η πρώτη κίνησή του να πάει στο δημαρχείο μετά την εκλογική νίκη με το ποδήλατο.

Στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, ο κεντροαριστερός εν ενεργεία δήμαρχος Μπενούα Παγιάν νίκησε άνετα τον υποψήφιο του Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν Φρανκ Αλιζιό.

Στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τη Λυών, ο «πράσινος» Γκρέγκορι Ντουσέ κέρδισε τον κεντροδεξιό Ζαν-Μισέλ Ολά.

Η εικόνα στις μεγάλες πόλεις

Σε άλλες μεγάλες αναμετρήσεις στη Γαλλία, ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ επανεκλέγεται στη Χάβρη me 47% και άρα κρατά ζωντανές τις ελπίδες του να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές.

Εν τω μεταξύ, η Κεντροδεξιά φαίνεται ότι κερδίζει μεγάλες πόλεις από την Αριστερά και την Κεντροαριστερά, όπως η Μπρεστ και η Μπαζανσόν.

Το κόμμα της Λεπέν δεν τα κατάφερε ούτε στην Τουλόν και τη Νιμ, τις δύο μεγάλες πόλεις του νότου. 

Η βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Λορ Λαβαλέτ (46,5%) ηττήθηκε στην Τουλόν από την υποψήφια της δεξιάς Ζοζέ Μασί που εξασφάλισε το 53,5% των ψήφων, σύμφωνα με exit poll του Elabe.

Στην Νίκαια, νικητής των δημοτικών εκλογών είναι ο σύμμαχος του Εθνικού Συναγερμού Ερίκ Σιοτί με το 45%, έναντι του υποψηφίου της Δεξιάς που εξασφάλισε το 39,5% και της συμμαχίας της αριστεράς που ακολούθησε με το 15,5%.

Όλοι ικανοποιημένοι

Τα αποτελέσματα των οποίων έδωσαν λίγο-πολύ το δικαίωμα στους εκπροσώπους όλων σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων της χώρας να δηλώνουν ικανοποιημένοι.

Το Σοσιαλιστικό κόμμα δήλωσε ικανοποιημένο διότι κατάφερε να κερδίσει πολλες από τις μεγάλες πόλεις με πρώτη το Παρίσι. Το κεντροδεξιό Ρεμπουμπλικανικό, δήλωσε ικανοποιημένο διότι, όπως είπε εκπρόσωπος του, είναι «η πρώτη πολιτική δύναμη των δημοτικών εκλογών» κερδίζοντας ένα σημαντικό αριθμό από τους περίπου 3.500 δήμους και κοινότητες που έχει Γαλλία.

Ο ακροδεξιός Έθνικός Συναγερμός δήλωσε ικανοποιημένος διότι εδραίωσε την παρουσία του σε έναν πολύ σημαντικό αριθμό δημοτικών συμβουλίων ενώ κέρδισε και κάποιες σημαντικές πόλεις, όπως η Νίκαια.

Τέλος το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, η Ανυπότακτη Γαλλία, δήλωσε ικανοποιημένη στον βαθμό που διεύρυνε την παρουσία της στους δήμους και τις κοινότητες της Γαλλίας κερδίζοντας και κάποιες δημαρχίες σημαντικών πόλεων.

Τέλος την ικανοποίησή του εξέφρασε και εκπρόσωπος του κόμματος Αναγέννηση το οποίο στηρίζει τον πρόεδρο Μακρόν λέγοντας πως διπλασίασε τις δυνάμεις του στους δήμους και τις κοινότητες.
21 ΣΧΟΛΙΑ

