Ευελιξία στην πίστωση των συναλλαγών, με την αξιοπιστία και το πλήρες οικοσύστημα πληρωμών της epay.
Κατάρ: Επτά νεκροί από την πτώση ελικοπτέρου, ανάμεσά τους και Τούρκος στρατιωτικός
Το ελικόπτερο παρουσίασε τεχνική βλάβη κατά τη διάρκεια μιας αποστολής ρουτίνας και συνετρίβη σε θαλάσσια περιοχή της χώρας
Επτά άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ελικοπτέρου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ.
Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο παρουσίασε τεχνική βλάβη κατά τη διάρκεια μιας αποστολής ρουτίνας και συνετρίβη σε θαλάσσια περιοχή της χώρας.
Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως από την πτώση του ελικοπτέρου σκοτώθηκε ένα μέλος των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ στο μοιραίο ελικόπτερο υπήρχαν δύο ακόμα Τούρκοι, υπάλληλοι της ASELSAN.
Σε ανάρτησή του στο Χ το υπουργείο ανέφερε ότι «οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» στα χωρικά ύδατα του Κατάρ οδήγησαν στον εντοπισμό και των επτά επιβαινόντων του ελικοπτέρου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE
LIVE UPDATE
LIVE UPDATE