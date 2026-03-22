Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντώνται ξανά στη Φλόριντα για τον τερματισμό του πολέμου

Τέσσερις νεκροί και διακοπές ρεύματος στη νοτιοανατολική Ουκρανία -Οι Ρώσοι απουσίαζαν από τη συνάντηση





Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση.



«Συνεχίσαμε να συζητάμε ζητήματα κλειδί και τα επόμενα βήματα της διαπραγματευτικής διαδικασίας», δήλωσε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ στο X.



«Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη σύγκλιση των προσεγγίσεων για περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων», πρόσθεσε.







Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την τελευταία συνάντηση «εποικοδομητική», με τις συζητήσεις «να επικεντρώνονται στον περιορισμό και την επίλυση των ζητημάτων που απομένουν προκειμένου να κινηθούμε πιο κοντά σε μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία».



Ο Ουμέροφ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσαν ότι σήμερα θα πραγματοποιηθούν νέες συνομιλίες.



Τζάρεντ Κούσνερ.



Σχολιάζοντας τις συζητήσεις ο Γουίτκοφ ανέφερε στο Χ ότι η αμερικανική πλευρά χαιρετίζει «τη συνεχιζόμενη δέσμευση προς την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, την αναγνώριση της σημασίας μιας ευρύτερης παγκόσμιας σταθερότητας».



Παράλληλα ευχαρίστησε τον Τραμπ «για τη συνεχιζόμενη ηγεσία του στην προώθηση των προσπαθειών». Από την πλευρά του ο Ουμέροφ ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για «τη συνεπή εργασία» με στόχο την προώθηση των συνομιλιών.



Κλείσιμο Ζελένσκι σχολίασε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη συμφωνίας.



«Είναι σημαντικό για όλους μας στον κόσμο το γεγονός ότι η διπλωματία συνεχίζεται και ότι προσπαθούμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο (…) Κανείς δεν θέλει αυτόν τον πόλεμο», τόνισε.



«Το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε πόσο έτοιμη είναι η ρωσική πλευρά να προχωρήσει προς έναν πραγματικό τερματισμό του πολέμου και αν είναι έτοιμη να το πράξει με ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.



Τέσσερις νεκροί και μπλακ άουτ Στο μεταξύ από τις χθεσινές ρωσικές επιθέσεις στη νοτιοανατολική Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και βύθισαν μεγάλο μέρος της επαρχίας Τσερνίχιβ στο σκοτάδι, ανακοίνωσαν αξιωματούχο.



Ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ δήλωσε ότι ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση, ενώ τραυματίστηκαν έξι ακόμη, ανάμεσά τους έξι παιδιά.



Στη γειτονική επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ντνίπρο. Πέντε άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της επαρχίας.



Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν χθες Σάββατο στη Φλόριντα με στόχο να βρεθεί διέξοδος στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με περισσότερες συνομιλίες να είναι προγραμματισμένες για σήμερα.Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση.«Συνεχίσαμε να συζητάμε ζητήματα κλειδί και τα επόμενα βήματα της διαπραγματευτικής διαδικασίας», δήλωσε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτώνστο X.«Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη σύγκλιση των προσεγγίσεων για περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων», πρόσθεσε.Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν δύο φορές φέτος για συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και είχαν έναν ακόμη γύρο συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο. Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν στην ανταλλαγή κρατουμένων, αλλά δεν επετεύχθη άλλη πρόοδος.Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την τελευταία συνάντηση «εποικοδομητική», με τις συζητήσεις «να επικεντρώνονται στον περιορισμό και την επίλυση των ζητημάτων που απομένουν προκειμένου να κινηθούμε πιο κοντά σε μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία».Ο Ουμέροφ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσαν ότι σήμερα θα πραγματοποιηθούν νέες συνομιλίες.Της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας ηγείται ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός τουΣχολιάζοντας τις συζητήσεις ο Γουίτκοφ ανέφερε στο Χ ότι η αμερικανική πλευρά χαιρετίζει «τη συνεχιζόμενη δέσμευση προς την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, την αναγνώριση της σημασίας μιας ευρύτερης παγκόσμιας σταθερότητας».Παράλληλα ευχαρίστησε τον Τραμπ «για τη συνεχιζόμενη ηγεσία του στην προώθηση των προσπαθειών». Από την πλευρά του ο Ουμέροφ ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για «τη συνεπή εργασία» με στόχο την προώθηση των συνομιλιών.Στο καθιερωμένο νυχτερινό του μήνυμα μέσω βίντεο οσχολίασε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη συμφωνίας.«Είναι σημαντικό για όλους μας στον κόσμο το γεγονός ότι η διπλωματία συνεχίζεται και ότι προσπαθούμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο (…) Κανείς δεν θέλει αυτόν τον πόλεμο», τόνισε.«Το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε πόσο έτοιμη είναι η ρωσική πλευρά να προχωρήσει προς έναν πραγματικό τερματισμό του πολέμου και αν είναι έτοιμη να το πράξει με ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.Στο μεταξύ από τις χθεσινές ρωσικές επιθέσεις στη νοτιοανατολική Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και βύθισαν μεγάλο μέρος της επαρχίας Τσερνίχιβ στο σκοτάδι, ανακοίνωσαν αξιωματούχο.Ο κυβερνήτης της Ζαπορίζιαδήλωσε ότι ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση, ενώ τραυματίστηκαν έξι ακόμη, ανάμεσά τους έξι παιδιά.Στη γειτονική επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ντνίπρο. Πέντε άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της επαρχίας.

Όπως επεσήμανε ο Ζελένσκι από τις ρωσικές επιθέσεις διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στην επαρχία Τσερνίχιβ, που συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.



Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της Βιάτσεσλαβ Κάους να δηλώνει ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε drone σε ενεργειακή εγκατάσταση.



Προβλήματα στην υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση παρατηρήθηκαν και σε περιοχές του Κιέβου, έπειτα από ένα συμβάν, όπως το χαρακτήρισαν τοπικοί αξιωματούχοι, στο ενεργειακό δίκτυο.