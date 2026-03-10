Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ πιθανόν να γίνει την επόμενη εβδομάδα, λέει ο Γουίτκοφ
Ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ πιθανόν να γίνει την επόμενη εβδομάδα, λέει ο Γουίτκοφ
Ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι Ρώσοι αρνήθηκαν να μοιραστούν με το Ιράν πληροφορίες για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και κορυφαίος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ότι ο επόμενος γύρος των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ θα γίνει πιθανόν «κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα».
Στην ίδια συνέντευξη ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι Ρώσοι αρνήθηκαν να μοιραστούν με το Ιράν πληροφορίες για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.
Ο Γουίτκοφ είπε ότι η άρνηση αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Στην ίδια συνέντευξη ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι Ρώσοι αρνήθηκαν να μοιραστούν με το Ιράν πληροφορίες για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.
Ο Γουίτκοφ είπε ότι η άρνηση αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα