Ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ πιθανόν να γίνει την επόμενη εβδομάδα, λέει ο Γουίτκοφ
Ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι Ρώσοι αρνήθηκαν να μοιραστούν με το Ιράν πληροφορίες για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και κορυφαίος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ότι ο επόμενος γύρος των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ θα γίνει πιθανόν «κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα».

Στην ίδια συνέντευξη ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι Ρώσοι αρνήθηκαν να μοιραστούν με το Ιράν πληροφορίες για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Ο Γουίτκοφ είπε ότι η άρνηση αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

