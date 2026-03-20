Βουλευτής στη Βραζιλία έβαψε το πρόσωπό της σε ομιλία κατά των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων, την κατηγορούν για ρατσισμό
Βουλευτής στη Βραζιλία έβαψε το πρόσωπό της σε ομιλία κατά των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων, την κατηγορούν για ρατσισμό
Κατά την ομιλία της, επιτέθηκε στην ομοσπονδιακή βουλευτή Erika Hilton, την πρώτη τρανς γυναίκα που προήδρευσε της Επιτροπής Γυναικών της Βουλής
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση της Βραζιλιάνας πολιτικού Fabiana Bolsonaro στο Νομοθετικό Σώμα του Σάο Πάολο (Alesp) στις 18 Μαρτίου 2026, με αιτήματα ακόμη και για έκπτωσή της από το αξίωμα καθώς εμφανίστηκε στο βήμα με βαμμένο πρόσωπο και σώμα σε σκούρο χρώμα, πρακτική γνωστή ως blackface.
Η Bolsonaro, μέλος του κόμματος PL (Partido Liberal), εμφανίστηκε στο βήμα με βαμμένο πρόσωπο και σώμα σε σκούρο χρώμα, πρακτική γνωστή ως blackface, κατά τη διάρκεια ομιλίας της κατά των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων. Η κίνησή της αποτέλεσε, όπως ανέφερε η ίδια, ένα είδος μορφής «διαμαρτυρίας».
Κατά την ομιλία της, επιτέθηκε στην ομοσπονδιακή βουλευτή Erika Hilton, την πρώτη τρανς γυναίκα που προήδρευσε της Επιτροπής Γυναικών της Βουλής στη Βραζιλία, υποστηρίζοντας ότι, παρά το βάψιμο, δεν έγινε μαύρη ούτε ένιωσε τον ρατσισμό. Με αυτόν τον παραλληλισμό, αμφισβήτησε την ταυτότητα φύλου των τρανς γυναικών.
Η ενέργεια προκάλεσε κατακραυγή ενώ δεκαοκτώ βουλευτές από κόμματα όπως τα PT, PSOL και PSB κατέθεσαν καταγγελία στο Συμβούλιο Δεοντολογίας της Alesp, ζητώντας τη διερεύνηση πιθανής παράβασης κοινοβουλευτικών καθηκόντων και την επιβολή κυρώσεων, έως και απώλεια της εντολής.
Οι καταγγέλλοντες χαρακτηρίζουν την πράξη της Bolsonaro ως ρατσιστική και τρανσφοβική, επισημαίνοντας ότι το blackface συνδέεται ιστορικά με στερεότυπα εις βάρος των μαύρων και ότι η συγκεκριμένη ενέργεια υπερβαίνει τα όρια της ελευθερίας λόγου και της κοινοβουλευτικής ασυλίας.
Η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα ήδη τεταμένο πολιτικό περιβάλλον στη Βραζιλία γύρω από τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, ενώ υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έχει εξισώσει την τρανσφοβία με το αδίκημα του ρατσισμού.
Η Bolsonaro, μέλος του κόμματος PL (Partido Liberal), εμφανίστηκε στο βήμα με βαμμένο πρόσωπο και σώμα σε σκούρο χρώμα, πρακτική γνωστή ως blackface, κατά τη διάρκεια ομιλίας της κατά των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων. Η κίνησή της αποτέλεσε, όπως ανέφερε η ίδια, ένα είδος μορφής «διαμαρτυρίας».
Κατά την ομιλία της, επιτέθηκε στην ομοσπονδιακή βουλευτή Erika Hilton, την πρώτη τρανς γυναίκα που προήδρευσε της Επιτροπής Γυναικών της Βουλής στη Βραζιλία, υποστηρίζοντας ότι, παρά το βάψιμο, δεν έγινε μαύρη ούτε ένιωσε τον ρατσισμό. Με αυτόν τον παραλληλισμό, αμφισβήτησε την ταυτότητα φύλου των τρανς γυναικών.
Η ενέργεια προκάλεσε κατακραυγή ενώ δεκαοκτώ βουλευτές από κόμματα όπως τα PT, PSOL και PSB κατέθεσαν καταγγελία στο Συμβούλιο Δεοντολογίας της Alesp, ζητώντας τη διερεύνηση πιθανής παράβασης κοινοβουλευτικών καθηκόντων και την επιβολή κυρώσεων, έως και απώλεια της εντολής.
Οι καταγγέλλοντες χαρακτηρίζουν την πράξη της Bolsonaro ως ρατσιστική και τρανσφοβική, επισημαίνοντας ότι το blackface συνδέεται ιστορικά με στερεότυπα εις βάρος των μαύρων και ότι η συγκεκριμένη ενέργεια υπερβαίνει τα όρια της ελευθερίας λόγου και της κοινοβουλευτικής ασυλίας.
Η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα ήδη τεταμένο πολιτικό περιβάλλον στη Βραζιλία γύρω από τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, ενώ υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έχει εξισώσει την τρανσφοβία με το αδίκημα του ρατσισμού.
