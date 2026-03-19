«Δεν είναι ο πόλεμός μας»: Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν πειστεί για τους στόχους ΗΠΑ - Ισραήλ και λένε «όχι» στον Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ιράν Επίθεση στο Ιράν Κιρ Στάρμερ Κυριάκος Μητσοτάκης Μπόρις Πιστόριους

Βερολίνο και Παρίσι, δύο από τους σημαντικότερους συμμάχους των ΗΠΑ, απέρριψαν ανοιχτά την πρόσκληση συμμετοχής σε επιχείρηση για το Ορμούζ, ενώ ίδια στάση εξέφρασαν, επίσης, Βρετανία και Ισπανία - Δεν κρύβει τον εκνευρισμό του ο Τραμπ

Μάριος Παρλιάρος
39 ΣΧΟΛΙΑ
Χρησιμοποιώντας γλώσσα ασυνήθιστα άμεση για τα δικά του δεδομένα, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, φρόντισε να δώσει στο εσωτερικό ακροατήριο τη θέση που έχουν υιοθετήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέναντι στην πρόσκληση Τραμπ να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να παγκοσμιοποιήσει την επιχείρηση κατά του Ιράν, ζητώντας να αναπτύξουν πλοία για να ανοίξουν το Ορμούζ, το οποίο σχεδόν είχε κλείσει και είχε προκαλέσει οικονομικές πιέσεις παγκοσμίως, έλαβε ένα μεγαλοπρεπές «όχι» από μερικούς από τους πιο στενούς συμμάχους της Αμερικής.

Ο Μερτς ανέφερε στους Γερμανούς βουλευτές την Τετάρτη (18/3) ότι συμφωνεί με την ανάγκη να μην επιτραπεί στο Ιράν να απειλεί τους γείτονές του, ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για τη λογική πίσω από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ.

«Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει πειστικό σχέδιο για το πώς αυτή η επιχείρηση θα μπορούσε να πετύχει. Η Ουάσινγκτον δεν μας έχει συμβουλευτεί και δεν έχει πει ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια είναι αναγκαία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Θα είχαμε συμβουλεύσει να μην ακολουθηθεί αυτή η πορεία δράσης, όπως ακολουθήθηκε. Επομένως, έχουμε δηλώσει ότι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, δεν θα συμμετέχουμε στην εξασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, για παράδειγμα, με στρατιωτικά μέσα».

Ανησυχία για την παράσυρση σε μια απρόβλεπτη σύγκρουση με στόχους που δεν είναι ευδιάκριτοι

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν απορρίψει τη συμμετοχή τους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ανήσυχοι για το ενδεχόμενο να παρασυρθούν σε έναν απρόβλεπτο πόλεμο με στόχους που δεν κατανοούν πλήρως.

Όπως, μάλιστα, επισήμανε και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να ζήσει ξανά κρίση παρόμοια με του 2015 σε τομείς, όπως το μεταναστευτικό.

Η στάση αυτή συνδέεται με την πεποίθηση ότι τα οφέλη της απόφασης να καθίσουν στην άκρη, στην παρούσα φάση, υπερτερούν των κινδύνων για τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε σοβαρή ένταση λόγω διαφωνιών σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη Γροιλανδία και τις διαφορές σε δασμούς.

«Δεν είναι πόλεμός μας»

Ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πίστοριους, ήταν εξίσου άμεσος με τον προϊστάμενό του τη Δευτέρα: «Αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας, εμείς δεν τον ξεκινήσαμε», ενώ σύμφωνος με το γερμανικό σκεπτικό, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε επίσης: «Δεν συμμετέχουμε στην σύγκρουση».

Η Ευρώπη έχει ανησυχήσει για το ενδεχόμενο να θυμώσει περισσότερο τον Τραμπ και να ρισκάρει να αποκοπεί από τη στήριξη της Αμερικής στο μέλλον όσον αφορά την Ουκρανία ή να υποχρεωθεί να αποδεχτεί έναν συμβιβασμό που ευνοεί τη Μόσχα.

Ακόμα και η ίδια η ύπαρξη της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση, με χώρες να ανησυχούν για τις επιδιώξεις του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ, ενώ δεν δείχνει να σκοπεύει να τιμωρήσει τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι έκαναν «ένα πολύ ανόητο λάθος» που δεν συμμετείχαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ιδιαίτερη χλεύη έριξε στον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, για τον οποίο είπε ξανά πως «δεν είναι ο Ουίνστον Τσώρτσιλ», αναφερόμενος στον ηγέτη του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.


Η κοινή γνώμη τάσσεται κατά του πολέμου και των απειλών Τραμπ

Η βρετανική κοινή γνώμη είναι υπέρ του Στάρμερ, με δημοσκόπηση από την YouGov να δείχνει ότι οι Βρετανοί αντιτίθενται στις επιθέσεις σε ποσοστό 49% έναντι 28%.

Η στάση αυτή έχει αναγκάσει το κόμμα των Ρεφορμιστών του Νάιτζελ Φάρατζ και τους Συντηρητικούς της αντιπολίτευσης να μετριάσουν την αρχική τους υποστήριξη στις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ.

Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, καταδίκασε αμέσως τις επιθέσεις κατά του Ιράν ως επικίνδυνες και παράνομες, απορρίπτοντας τις απειλές του Τραμπ να κόψει το εμπόριο με την Ισπανία εάν δεν επιτρεπόταν η χρήση κοινών βάσεων για τον πόλεμο.

Η θέση αυτή υποστηρίζεται ευρέως από τους Ισπανούς πολίτες, με το 68% να δηλώνει σε δημοσκόπηση της ισπανικής εταιρείας 40db ότι είναι αντίθετοι στον πόλεμο.
Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης