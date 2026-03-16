Στάρμερ: Μίλησα με Τραμπ, δεν είναι απλό το σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ
«Έχουν γίνει συζητήσεις για ένα βιώσιμο σχέδιο», είπε
Ο Κιρ Στάρμερ τοποθετήθηκε αν θα δεσμευτεί να διατηρήσει ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ, μετά το αίτημα του Τραμπ για υποστήριξη στην εξασφάλιση της ναυτιλιακής διαδρομής.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι μίλησε χθες τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο. «Έχουν γίνει συζητήσεις για ένα βιώσιμο σχέδιο», είπε, αλλά πρόσθεσε ότι δεν είναι εύκολο ούτε απλό.
Ένας δημοσιογράφος ρωτά στη συνέχεια τον Στάρμερ πώς θα βαθμολογούσε τη σχέση του με τον Τραμπ σε κλίμακα από το 0 έως το 10.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός απάντησε ότι «είναι μια καλή σχέση» και πρόσθεσε ότι «είχαν μια καλή συζήτηση χθες σχετικά με το Στενό». «Είμαστε ισχυροί σύμμαχοι· είμαστε εδώ και δεκαετίες.»
«Αλλά είναι δική μου ευθύνη να ενεργώ με βάση αυτό που θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον της Βρετανίας», σημείωσε ο Στάρμερ.
«Αν είσαι πρωθυπουργός, δεν μπορείς να επιστρέψεις μια εβδομάδα αργότερα και να πεις: «Ουπς, έκανα λάθος σχετικά με αυτόν τον πόλεμο, μπορώ να αποσυρθώ τώρα;»».
