Μητσοτάκης από Σύνοδο Κορυφής: Η Ευρώπη να προστατεύσει καταναλωτές και επιχειρήσεις, δεν θα ανεχθούμε επανάληψη της μεταναστευτικής κρίσης του 2015
Στέρεη θεσμική διαδικασία για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ ζήτησε ο πρωθυπουργός - Άτυπες συναντήσεις πριν τη Σύνοδο Κορυφής
Στην ανάγκη να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις από τη σημερινή σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στον χώρο της συνεδρίασης.
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ξεκινάει σε λίγο, διεξάγεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, με έναν εκτεταμένο πόλεμο να πλήττει την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι επιπτώσεις, προφανώς, στην παγκόσμια οικονομία είναι εξαιρετικά σοβαρές», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
«Η κρίση ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ. Η Ελλάδα έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο που δέχθηκε επίθεση τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι θα θέσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Θα ζητήσω έναν σαφή οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε αυτή την ουσιαστικά άτυπη ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 να τη μετατρέψουμε σε μία θεσμικά στέρεη επιλογή, την οποία θα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που δεχθούν εκ νέου κάποια επίθεση», είπε.
Η δεύτερη παρατήρηση του πρωθυπουργού αφορά στις ενεργειακές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης. «Η επίθεση στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας. Να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσουν οι επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας», είπε.
Πέραν αυτού, επισήμανε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την κρίση. «Η απάντηση πρέπει να είναι εθνική και ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει την ελληνική οικονομία. Θα χρειαστούμε σε ευρωπαϊκές απαντήσεις, εάν η κρίση παραταθεί. Και αυτό θα είναι αντικείμενο της συζήτησης», εξήγησε.
Η τρίτη επισήμανση του πρωθυπουργού αφορά το ενδεχόμενο νέων προσφυγικών ροών. «Η κρίση δεν πρέπει να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια νέα προσφυγική κρίση. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μια επανάληψη της κρίσης του 2015. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλα τα ενδεχόμενα. Θέλουμε ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα»., είπε.
Πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, ο πρωθυπουργός μετείχε σε άτυπη συνάντηση στα γραφεία της ιταλικής αντιπροσωπείας, για τη μετανάστευση, με στόχο να βρεθούν καινοτόμες λύσεις. Στη συνάντηση μετείχαν 16 κράτη – μέλη όπως και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα