Το Ιράν χτύπησε στο κέντρο του Τελ Αβίβ: Δείτε βίντεο του protothema από το σημείο
Η επίθεση έγινε λίγα μόλις μέτρα από το σημείο όπου χθες έχασαν τη ζωή τους από ιρανική βόμβα διασποράς δύο άνθρωποι
Λίγες ώρες μετά την επίθεση που στοίχησε τη ζωή σε ένα ηλικωμένο ζευγάρι, το Ιράν χτύπησε στο κέντρο του Τελ Αβίβ για άλλη μία φορά.
Η επίθεση, νωρίτερα σήμερα Τετάρτη, έγινε λίγα μόλις μέτρα από το σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους από ιρανική βόμβα διασποράς δύο άνθρωποι.
Δείτε βίντεο από το protothema.gr και τον Γιάννη Χαραμίδη:
Πολλοί από όσους ζουν στην περιοχή έχουν φύγει για λόγους ασφαλείας και σχεδόν απομένουν οι δημοσιογράφοι.
Η κατάσταση είναι τεταμένη, με το αντιαεροπορικό σύστημα Iron Dome κορεσμένο από τις συνεχείς επιθέσεις.
Σε κάθε περίπτωση όμως τα συνεργεία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων είναι παρόντα και μαζεύουν θραύσματα για να μελετήσουν το οπλικό σύστημα.
