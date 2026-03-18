Το protothema στην περιοχή του Τελ Αβίβ που έγινε η επίθεση με ιρανικές βόμβες διασποράς, ηλικιωμένο ζευγάρι οι δύο νεκροί

Ο απεσταλμένος του protothema Γιάννης Χαραμίδης στο Ισραήλ βρίσκεται στο σημείο και περιγράφει την κατάσταση - Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα

Αποστολή στο Ισραήλ: Γιάννης Χαραμίδης
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Τετάρτης σε περιοχή του Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης με βόμβες διασποράς.

Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 70 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν θανάσιμα όταν θραύσματα «χτύπησαν» το σπίτι τους στην περιοχή Ράματ Γκαν.

Το protothema.gr παρουσιάζει βίντεο από τα συντρίμμια της κατοικίας όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η έκρηξη στην περιοχή.

Νωρίτερα, η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας X εικόνες από το σημείο, όπου καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές, συντρίμμια και οχήματα που τυλίχθηκαν στις φλόγες.



Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο περιέθαλψαν παράλληλα ακόμη δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα.

Την ίδια ώρα, αρκετοί πολίτες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε καταφύγια, ενώ άλλοι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω κρίσης άγχους που προκλήθηκε από την επίθεση.
Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

