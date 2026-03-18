Το protothema στην περιοχή του Τελ Αβίβ που έγινε η επίθεση με ιρανικές βόμβες διασποράς, ηλικιωμένο ζευγάρι οι δύο νεκροί
Το protothema στην περιοχή του Τελ Αβίβ που έγινε η επίθεση με ιρανικές βόμβες διασποράς, ηλικιωμένο ζευγάρι οι δύο νεκροί
Ο απεσταλμένος του protothema Γιάννης Χαραμίδης στο Ισραήλ βρίσκεται στο σημείο και περιγράφει την κατάσταση - Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Τετάρτης σε περιοχή του Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης με βόμβες διασποράς.
Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 70 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν θανάσιμα όταν θραύσματα «χτύπησαν» το σπίτι τους στην περιοχή Ράματ Γκαν.
Το protothema.gr παρουσιάζει βίντεο από τα συντρίμμια της κατοικίας όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η έκρηξη στην περιοχή.
Νωρίτερα, η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας X εικόνες από το σημείο, όπου καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές, συντρίμμια και οχήματα που τυλίχθηκαν στις φλόγες.
Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο περιέθαλψαν παράλληλα ακόμη δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα.
Την ίδια ώρα, αρκετοί πολίτες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε καταφύγια, ενώ άλλοι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω κρίσης άγχους που προκλήθηκε από την επίθεση.
Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 70 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν θανάσιμα όταν θραύσματα «χτύπησαν» το σπίτι τους στην περιοχή Ράματ Γκαν.
Το protothema.gr παρουσιάζει βίντεο από τα συντρίμμια της κατοικίας όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η έκρηξη στην περιοχή.
Νωρίτερα, η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας X εικόνες από το σημείο, όπου καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές, συντρίμμια και οχήματα που τυλίχθηκαν στις φλόγες.
MDA Spokesperson: Following the recent missile fire toward Israel:— Magen David Adom (@Mdais) March 17, 2026
MDA teams are searching a number of sites, at least 2 patients found in serious condition.
Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο περιέθαλψαν παράλληλα ακόμη δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα.
Την ίδια ώρα, αρκετοί πολίτες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε καταφύγια, ενώ άλλοι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω κρίσης άγχους που προκλήθηκε από την επίθεση.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
