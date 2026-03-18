Ντίας-Κανέλ κατά Τραμπ: Κάθε εισβολέας θα αντιμετωπίσει αντίσταση στην Κούβα
Ο πρόεδρος της Κούβας απαντά στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «απελευθέρωσης» της χώρας
Την αποφασιστικότητα της Κούβας να αντισταθεί σε οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση υπογράμμισε ο πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι θέλει να «πάρει» και να «απελευθερώσει» τη νήσο.
Ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ τοποθετήθηκε με σαφήνεια απέναντι στις απειλές που διατυπώνονται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας λόγο για «άφθαρτη αντίσταση» σε περίπτωση οποιασδήποτε εξωτερικής εισβολής.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ντίας-Κανέλ τόνισε ότι η Κούβα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενο.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μπροστά στο χειρότερο σενάριο, την Κούβα συνοδεύει μια βεβαιότητα: κάθε εξωτερικός εισβολέας θα συγκρουστεί με άφθαρτη αντίσταση».
Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι στόχος του είναι να «απελευθερώσει» τη χώρα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί με τις δηλώσεις αυτές.
Το τελευταίο διάστημα, η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση προς την Κούβα, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς, με τη ρητορική να ανεβαίνει και τις σχέσεις των δύο χωρών να παραμένουν τεταμένες.
Οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν το κλίμα έντασης, με την Αβάνα να διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε εξωτερικές απειλές.
#EEUU amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026
Pretenden y anuncian planes…
Οι δηλώσεις Τραμπ και η κλιμάκωση της έντασηςΟι δηλώσεις του κουβανού προέδρου έρχονται ως απάντηση στις τοποθετήσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη Δευτέρα ανέφερε ότι «πιστεύει» πως θα «έχει την τιμή να πάρει την Κούβα».
