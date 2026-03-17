NYT: Ο Τραμπ πιέζει για αποχώρηση του Ντίας-Κανέλ από την εξουσία στην Κούβα
Συνεχίζονται οι επαφές Ουάσιγκτον – Αβάνας, με το Βατικανό σε ρόλο μεσολαβητή και στο τραπέζι οι μεταρρυθμίσεις
Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για την αποχώρηση του Κουβανού προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ στο πλαίσιο συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται πηγές με γνώση των επαφών.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη τέσσερις πηγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσαν στους κουβανούς διαπραγματευτές ότι ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ θα πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία.
«Οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές ότι ο πρόεδρος πρέπει να φύγει, αλλά αφήνουν στους Κουβανούς να αποφασίσουν τα επόμενα μέτρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η απομάκρυνση του 65χρονου προέδρου, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2018, δεν θα σημάνει απαραίτητα και αλλαγή του πολιτικού συστήματος, καθώς η κομμουνιστική κυβέρνηση της χώρας, που βρίσκεται στην εξουσία για πάνω από έξι δεκαετίες, εκτιμάται ότι θα παραμείνει.
Οι πηγές της εφημερίδας σημειώνουν ότι ο κουβανός πρόεδρος θεωρείται σκληροπυρηνικός και δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να αποδεχθεί αλλαγές, γεγονός που, κατά την Ουάσιγκτον, εμποδίζει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.
Το Βατικανό διαδραματίζει διαχρονικά ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες παραμένουν ιδεολογικοπολιτικοί αντίπαλοι από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.
Παράλληλα, από τα μέσα Ιανουαρίου διαβεβαιώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της νήσου, παρά το γεγονός ότι η Αβάνα είχε αρχικά διαψεύσει την ύπαρξή τους.
Στόχος οι μεταρρυθμίσεις στην ΚούβαΚατά το ίδιο δημοσίευμα, η απομάκρυνση του Ντίας-Κανέλ θεωρείται από την αμερικανική πλευρά ως προϋπόθεση για την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα.
Συνομιλίες με τη μεσολάβηση του ΒατικανούΗ Αβάνα επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στο πλαίσιο συμφωνίας με το Βατικανό προχώρησε και στην απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.
Οι δηλώσεις Τραμπ και η προοπτική συμφωνίαςΟ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εντείνει τη ρητορική του απέναντι στην Κούβα, δήλωσε χθες από το Οβάλ Γραφείο ότι «πιστεύει» πως θα «έχει την τιμή» να «πάρει την Κούβα», κάνοντας λόγο ακόμη και για «απελευθέρωσή» της.
Trump on Cuba:— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
I do believe I’ll have the honor of taking Cuba. That would be good. That’s a big honor.
I can free it or take it, I think I can do anything I want with it. pic.twitter.com/I0TpVCY73j
Την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος προεξόφλησε ότι θα επιτευχθεί συμφωνία «πολύ σύντομα».
«Η Κούβα επιθυμεί επίσης να κλείσουμε συμφωνία, και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία, θα κάνουμε αυτό που πρέπει», δήλωσε.
Η Κούβα, υπό κομμουνιστική διακυβέρνηση και σε απόσταση μόλις 150 χιλιομέτρων από τις ακτές της Φλόριντας, αποτελεί διαχρονικά σημείο έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών.
Ενεργειακός αποκλεισμός από τις ΗΠΑΤην ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει από τον Ιανουάριο ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενη την «εξαιρετική απειλή» που συνιστά για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα