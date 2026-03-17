NYT: Ο Τραμπ πιέζει για αποχώρηση του Ντίας-Κανέλ από την εξουσία στην Κούβα

Συνεχίζονται οι επαφές Ουάσιγκτον – Αβάνας, με το Βατικανό σε ρόλο μεσολαβητή και στο τραπέζι οι μεταρρυθμίσεις





Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για την αποχώρηση του Κουβανού προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ στο πλαίσιο συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται πηγές με γνώση των επαφών.Όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη τέσσερις πηγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσαν στους κουβανούς διαπραγματευτές ότι ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ θα πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία.«Οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές ότι ο πρόεδρος πρέπει να φύγει, αλλά αφήνουν στους Κουβανούς να αποφασίσουν τα επόμενα μέτρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η απομάκρυνση του 65χρονου προέδρου, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2018, δεν θα σημάνει απαραίτητα και αλλαγή του πολιτικού συστήματος, καθώς η κομμουνιστική κυβέρνηση της χώρας, που βρίσκεται στην εξουσία για πάνω από έξι δεκαετίες, εκτιμάται ότι θα παραμείνει.Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η απομάκρυνση του Ντίας-Κανέλ θεωρείται από την αμερικανική πλευρά ως προϋπόθεση για την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα.Οι πηγές της εφημερίδας σημειώνουν ότι ο κουβανός πρόεδρος θεωρείται σκληροπυρηνικός και δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να αποδεχθεί αλλαγές, γεγονός που, κατά την Ουάσιγκτον, εμποδίζει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.Η Αβάνα επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στο πλαίσιο συμφωνίας με το Βατικανό προχώρησε και στην απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.Το Βατικανό διαδραματίζει διαχρονικά ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες παραμένουν ιδεολογικοπολιτικοί αντίπαλοι από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εντείνει τη ρητορική του απέναντι στην Κούβα, δήλωσε χθες από το Οβάλ Γραφείο ότι «πιστεύει» πως θα «έχει την τιμή» να «πάρει την Κούβα», κάνοντας λόγο ακόμη και για «απελευθέρωσή» της.Παράλληλα, από τα μέσα Ιανουαρίου διαβεβαιώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της νήσου, παρά το γεγονός ότι η Αβάνα είχε αρχικά διαψεύσει την ύπαρξή τους.

